Разблокирование кредита ЕС усилит боевую авиацию Украины — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится расширить боевую авиацию благодаря самолетам Gripen и разблокирование европейского пакета для Украины откроет средства на это.
Главные тезисы
- Разблокирование кредита ЕС для Украины откроет средства на расширение боевой авиации благодаря самолетам Gripen.
- Президент Зеленский подчеркнул важность укрепления обороны и отсутствия ослабления позиций Украины в международных отношениях.
Зеленский заявил о важности разблокирования кредита ЕС для Украины
Об этом глава государства сообщил во время обращения.
Зеленский акцентировал: важно, чтобы не было ни одного даже намека на ослабление Украины. По его словам, только с этим со временем дипломатия сработает.
Вместе со Швецией тоже ищем решения, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону. Номер один — это защита от ракет, от баллистики. Мы проговорили сегодня эти вопросы.
Ключевые элементы пакета предоставления Украине 90 миллиардов евро кредитной поддержки от Евросоюза уже подготовлены. Первый транш может быть предоставлен Украине во втором квартале 2026 года.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-