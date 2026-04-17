Разблокирование кредита ЕС усилит боевую авиацию Украины — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится расширить боевую авиацию благодаря самолетам Gripen и разблокирование европейского пакета для Украины откроет средства на это.

Об этом глава государства сообщил во время обращения.

Сегодня Львов — визит в Украину короля Швеции. Важное проявление уважения к нашим людям, нашему государству. Его Величество уже во второй раз в Украине через время после восстановления нашей независимости. Вместе с ним — правительственная делегация и у нас много направлений сотрудничества со Швецией, прежде всего оборонная. Мы готовимся расширить нашу боевую авиацию благодаря Gripen. Подробно работаем над этим. Как только будет разблокирован европейский пакет для Украины, это откроет средства и на столь сильные оборонительные вещи — и на защиту сейчас, и на следующие периоды. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский акцентировал: важно, чтобы не было ни одного даже намека на ослабление Украины. По его словам, только с этим со временем дипломатия сработает.

Вместе со Швецией тоже ищем решения, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону. Номер один — это защита от ракет, от баллистики. Мы проговорили сегодня эти вопросы.

Ключевые элементы пакета предоставления Украине 90 миллиардов евро кредитной поддержки от Евросоюза уже подготовлены. Первый транш может быть предоставлен Украине во втором квартале 2026 года.