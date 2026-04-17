Розблокування кредиту ЄС посилить бойову авіацію України — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується розширити бойову авіацію завдяки літакам Gripen, і розблокування європейського пакета для України відкриє кошти на це.
Головні тези:
- Україна готується розширити бойову авіацію за рахунок літаків Gripen завдяки розблокуванню європейського кредиту.
- Зеленський акцентує на важливості зміцнення оборони та відсутності послаблення позицій України у міжнародних відносинах.
Зеленський заявив про важливість розблокування кредиту ЄС для України
Про це глава держави повідомив під час звернення.
Зеленський акцентував: важливо, щоб не було жодного навіть натяку на послаблення України. За його словами, тільки із цим з часом дипломатія спрацює.
Разом зі Швецією теж шукаємо рішення, щоб посилити нашу протиповітряну оборону. Номер один — це захист від ракет, від балістики. Ми проговорили сьогодні ці питання.
Ключові елементи пакета щодо надання Україні 90 мільярдів євро кредитної підтримки від Євросоюзу вже підготовлені. Перший транш може бути надано Україні у другому кварталі 2026 року.
