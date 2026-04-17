Розблокування кредиту ЄС посилить бойову авіацію України — Зеленський
Розблокування кредиту ЄС посилить бойову авіацію України — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується розширити бойову авіацію завдяки літакам Gripen, і розблокування європейського пакета для України відкриє кошти на це.

Головні тези:

  • Україна готується розширити бойову авіацію за рахунок літаків Gripen завдяки розблокуванню європейського кредиту.
  • Зеленський акцентує на важливості зміцнення оборони та відсутності послаблення позицій України у міжнародних відносинах.

Зеленський заявив про важливість розблокування кредиту ЄС для України

Про це глава держави повідомив під час звернення.

Сьогодні Львів — візит в Україну короля Швеції. Важливий прояв поваги до наших людей, нашої держави. Його Величність вже вдруге в Україні за час після відновлення нашої незалежності. Разом з ним — урядова делегація і у нас багато напрямків співпраці зі Швецією, оборонна передусім. Ми готуємось розширити нашу бойову авіацію завдяки Gripen. Детально працюємо над цим. Як тільки буде розблокований європейський пакет для України, це відкриє кошти і на такі сильні оборонні речі — і на захист зараз, і на періоди наступні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський акцентував: важливо, щоб не було жодного навіть натяку на послаблення України. За його словами, тільки із цим з часом дипломатія спрацює.

Разом зі Швецією теж шукаємо рішення, щоб посилити нашу протиповітряну оборону. Номер один — це захист від ракет, від балістики. Ми проговорили сьогодні ці питання.

Ключові елементи пакета щодо надання Україні 90 мільярдів євро кредитної підтримки від Євросоюзу вже підготовлені. Перший транш може бути надано Україні у другому кварталі 2026 року.

Більше по темі

"Гірше вже не може бути". Зеленський визнав дефіцит ракет до Patriot
Зеленський
"Росія робить ставку на війну". Зеленський відреагував на комбінований удар РФ по Україні
Володимир Зеленський
Україна
Зеленський хоче зустрітися з Путіним у Туреччині
МЗС України
Зеленський

