"Росія робить ставку на війну". Зеленський відреагував на комбінований удар РФ по Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив командувачу Повітряних сил зв’язатися з тими партнерами, які раніше давали обіцянки щодо ракет для Patriot, на тлі комбінованого удару РФ по Україні у ніч проти 16 квітня.
Головні тези:
- Уранці був комбінований удар РФ по Україні, під час якого було збито понад 600 дронів та частину ракет.
- Зеленський вважає, що Росія не заслуговує на пом'якшення глобальної політики та зняття санкцій, і закликає до захисту життя всіма силами.
Росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій — Зеленський
Про це повідомив глава держави.
За його словами, ця ніч "доводить, що Росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій". Президент наголосив, що Росія робить ставку на війну, і саме такою має бути відповідь – потрібно захищати життя всіма силами й потрібно тиснути заради миру теж усіма силами.
І важливо вчасно виконувати кожну обіцянку допомоги для України. Є багато політичних зобов’язань партнерів, які вже були озвучені, але ще не реалізовані. В тому числі у форматі «Рамштайну» та на двосторонній основі. Доручив командувачу Повітряних сил зв’язатися з тими партнерами, які раніше давали обіцянки щодо ракет для «петріотів» та інших систем. Очікую на доповідь за результатами.
Він висловив вдячність тим у світі, хто допомагає Україні. Зокрема, Зеленський подякував Німеччині, Норвегії та Італії, з якими вже досягнуто нових домовленостей про підтримку нашої ППО.
