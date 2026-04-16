"Росія робить ставку на війну". Зеленський відреагував на комбінований удар РФ по Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив командувачу Повітряних сил зв’язатися з тими партнерами, які раніше давали обіцянки щодо ракет для Patriot, на тлі комбінованого удару РФ по Україні у ніч проти 16 квітня.

Про це повідомив глава держави.

Уранці була доповідь командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Було майже 700 російських дронів за день і вечір напередодні та за ніч. Також були ракети: 19 балістичних і ще крилаті ракети цієї ночі. Більшість балістики – проти Києва. Вдалося збити 636 дронів і частину ракет. На жаль, не всі. Є влучання та пошкодження звичайних будинків. На жаль, є загиблі в Одесі, Києві та Дніпрі. Серед загиблих – хлопчик, 12 років йому було. Мої співчуття рідним та близьким… Станом на цей час відомо і про 100 поранених через одну цю російську масовану атаку. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, ця ніч "доводить, що Росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій". Президент наголосив, що Росія робить ставку на війну, і саме такою має бути відповідь – потрібно захищати життя всіма силами й потрібно тиснути заради миру теж усіма силами.

І важливо вчасно виконувати кожну обіцянку допомоги для України. Є багато політичних зобов’язань партнерів, які вже були озвучені, але ще не реалізовані. В тому числі у форматі «Рамштайну» та на двосторонній основі. Доручив командувачу Повітряних сил зв’язатися з тими партнерами, які раніше давали обіцянки щодо ракет для «петріотів» та інших систем. Очікую на доповідь за результатами.

Він висловив вдячність тим у світі, хто допомагає Україні. Зокрема, Зеленський подякував Німеччині, Норвегії та Італії, з якими вже досягнуто нових домовленостей про підтримку нашої ППО.