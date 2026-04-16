"Росія робить ставку на війну". Зеленський відреагував на комбінований удар РФ по Україні
"Росія робить ставку на війну". Зеленський відреагував на комбінований удар РФ по Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив командувачу Повітряних сил зв’язатися з тими партнерами, які раніше давали обіцянки щодо ракет для Patriot, на тлі комбінованого удару РФ по Україні у ніч проти 16 квітня.

Головні тези:

  • Уранці був комбінований удар РФ по Україні, під час якого було збито понад 600 дронів та частину ракет.
  • Зеленський вважає, що Росія не заслуговує на пом'якшення глобальної політики та зняття санкцій, і закликає до захисту життя всіма силами.

Росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій — Зеленський

Про це повідомив глава держави.

Уранці була доповідь командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Було майже 700 російських дронів за день і вечір напередодні та за ніч. Також були ракети: 19 балістичних і ще крилаті ракети цієї ночі. Більшість балістики – проти Києва. Вдалося збити 636 дронів і частину ракет. На жаль, не всі. Є влучання та пошкодження звичайних будинків. На жаль, є загиблі в Одесі, Києві та Дніпрі. Серед загиблих – хлопчик, 12 років йому було. Мої співчуття рідним та близьким… Станом на цей час відомо і про 100 поранених через одну цю російську масовану атаку.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

За його словами, ця ніч "доводить, що Росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій". Президент наголосив, що Росія робить ставку на війну, і саме такою має бути відповідь – потрібно захищати життя всіма силами й потрібно тиснути заради миру теж усіма силами.

І важливо вчасно виконувати кожну обіцянку допомоги для України. Є багато політичних зобов’язань партнерів, які вже були озвучені, але ще не реалізовані. В тому числі у форматі «Рамштайну» та на двосторонній основі. Доручив командувачу Повітряних сил зв’язатися з тими партнерами, які раніше давали обіцянки щодо ракет для «петріотів» та інших систем. Очікую на доповідь за результатами.

Він висловив вдячність тим у світі, хто допомагає Україні. Зокрема, Зеленський подякував Німеччині, Норвегії та Італії, з якими вже досягнуто нових домовленостей про підтримку нашої ППО.

Працюємо з Нідерландами щодо додаткового постачання.

