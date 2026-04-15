Зеленський розкрив деталі перемовин з Мелоні

Президент України Володимир Зеленський в ході переговорів з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні обговорив, зокрема ситуацію на полі бою в Україні, а також потреби в додатковому захисті неба.
Головні тези:
Зеленський зустрівся у Римі з Мелоні
Про це український президент написав у себе в Х.
Як зазначив Зеленський, в ході його переговорів з Мелоні також йшлося про співпрацю у сфері оборони.
Крім того, Зеленський і Мелоні говорили про ситуацію на Близькому Сході та у Перській затоці через війну в Ірані.
Повідомляли, що 15 квітня Зеленський прибув з офіційним візитом в Італію.
During our meeting, I informed the head of Italian government, Giorgia Meloni, about the battlefield situation and our needs for strengthening the protection of skies. We discussed defense cooperation and agreed that our teams will work out the specifics of a drone deal between… pic.twitter.com/xMJ7AauyaD— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 15, 2026
Раніше Джорджа Мелоні на спільній із Зеленським пресконференції заявила, що Італія зацікавлена у спільному з Україною оборонному виробництві, зокрема у сфері безпілотників.
