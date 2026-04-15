Зеленський розкрив деталі перемовин з Мелоні

Президент України Володимир Зеленський в ході переговорів з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні обговорив, зокрема ситуацію на полі бою в Україні, а також потреби в додатковому захисті неба.

Зеленський зустрівся у Римі з Мелоні

Про це український президент написав у себе в Х.

Як зазначив Зеленський, в ході його переговорів з Мелоні також йшлося про співпрацю у сфері оборони.

Домовилися, що наші команди пропрацюють деталі Drone Deal між нашими країнами.

Крім того, Зеленський і Мелоні говорили про ситуацію на Близькому Сході та у Перській затоці через війну в Ірані.

Ми обмінялися враженнями від спілкування з лідерами регіону та оцінками ключових позицій. Важливо, щоб після цієї війни безпеки стало все ж таки більше, а не менше і щоб інтереси кожного народу поважалися. Якою буде безпека після цієї війни — це глобально важливе питання. І зараз нам усім у Європі особливо варто предметно координуватися, щоб захистити і наші інтереси, і наш спосіб життя. Володимир Зеленський Президент України

Повідомляли, що 15 квітня Зеленський прибув з офіційним візитом в Італію.

During our meeting, I informed the head of Italian government, Giorgia Meloni, about the battlefield situation and our needs for strengthening the protection of skies. We discussed defense cooperation and agreed that our teams will work out the specifics of a drone deal between… pic.twitter.com/xMJ7AauyaD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 15, 2026