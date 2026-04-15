Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський розкрив деталі перемовин з Мелоні

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в ході переговорів з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні обговорив, зокрема ситуацію на полі бою в Україні, а також потреби в додатковому захисті неба.

Головні тези:

  • Президент України обговорив з прем’єр-міністеркою Італії ситуацію на полі бою в Україні та потреби в додатковому захисті неба.
  • Зеленський та Мелоні домовилися про співпрацю у сфері оборони та пропрацюють деталі Drone Deal між країнами.

Зеленський зустрівся у Римі з Мелоні

Про це український президент написав у себе в Х.

Як зазначив Зеленський, в ході його переговорів з Мелоні також йшлося про співпрацю у сфері оборони.

Домовилися, що наші команди пропрацюють деталі Drone Deal між нашими країнами.

Крім того, Зеленський і Мелоні говорили про ситуацію на Близькому Сході та у Перській затоці через війну в Ірані.

Ми обмінялися враженнями від спілкування з лідерами регіону та оцінками ключових позицій. Важливо, щоб після цієї війни безпеки стало все ж таки більше, а не менше і щоб інтереси кожного народу поважалися. Якою буде безпека після цієї війни — це глобально важливе питання. І зараз нам усім у Європі особливо варто предметно координуватися, щоб захистити і наші інтереси, і наш спосіб життя.

Володимир Зеленський

Президент України

Повідомляли, що 15 квітня Зеленський прибув з офіційним візитом в Італію.

Раніше Джорджа Мелоні на спільній із Зеленським пресконференції заявила, що Італія зацікавлена у спільному з Україною оборонному виробництві, зокрема у сфері безпілотників.

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?