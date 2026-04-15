Зеленский раскрыл детали переговоров с Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони обсудил, в частности, ситуацию на поле боя в Украине, а также потребности в дополнительной защите неба.

Зеленский встретился в Риме из Мелони

Об этом украинский президент написал у себя в Х.

Как отметил Зеленский, в ходе его переговоров с Мелони также говорилось о сотрудничестве в сфере обороны.

Условились, что наши команды проработают детали Drone Deal между нашими странами.

Кроме того, Зеленский и Мелони говорили о ситуации на Ближнем Востоке и Персидском заливе из-за войны в Иране.

Мы обменялись впечатлениями общения с лидерами региона и оценками ключевых позиций. Важно, чтобы после этой войны безопасности стало все-таки больше, а не меньше, и чтобы интересы каждого народа уважались. Какова будет безопасность после этой войны — это глобально важный вопрос. И сейчас нам всем в Европе особенно следует предметно координироваться, чтобы защитить и наши интересы, и наш образ жизни. Владимир Зеленский Президент Украины

Сообщалось, что 15 апреля Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию.

During our meeting, I informed the head of Italian government, Giorgia Meloni, about the battlefield situation and our needs for strengthening the protection of skies. We discussed defense cooperation and agreed that our teams will work out the specifics of a drone deal between… pic.twitter.com/xMJ7AauyaD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 15, 2026