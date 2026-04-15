Зеленский раскрыл детали переговоров с Мелони
Зеленский раскрыл детали переговоров с Мелони

Владимир Зеленский
Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони обсудил, в частности, ситуацию на поле боя в Украине, а также потребности в дополнительной защите неба.

  • Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони ситуацию на поле боя в Украине и потребности в дополнительной защите неба.
  • Зеленский и Мелони договорились о сотрудничестве в сфере обороны и проработке деталей Drone Deal между странами.

Зеленский встретился в Риме из Мелони

Об этом украинский президент написал у себя в Х.

Как отметил Зеленский, в ходе его переговоров с Мелони также говорилось о сотрудничестве в сфере обороны.

Условились, что наши команды проработают детали Drone Deal между нашими странами.

Кроме того, Зеленский и Мелони говорили о ситуации на Ближнем Востоке и Персидском заливе из-за войны в Иране.

Мы обменялись впечатлениями общения с лидерами региона и оценками ключевых позиций. Важно, чтобы после этой войны безопасности стало все-таки больше, а не меньше, и чтобы интересы каждого народа уважались. Какова будет безопасность после этой войны — это глобально важный вопрос. И сейчас нам всем в Европе особенно следует предметно координироваться, чтобы защитить и наши интересы, и наш образ жизни.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Сообщалось, что 15 апреля Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию.

Ранее Джорджа Мэлони на совместной с Зеленским пресс-конференции заявила, что Италия заинтересована в совместном с Украиной оборонном производстве, в частности в сфере беспилотников.

