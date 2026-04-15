Зеленский раскрыл детали переговоров с Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони обсудил, в частности, ситуацию на поле боя в Украине, а также потребности в дополнительной защите неба.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони ситуацию на поле боя в Украине и потребности в дополнительной защите неба.
- Зеленский и Мелони договорились о сотрудничестве в сфере обороны и проработке деталей Drone Deal между странами.
Зеленский встретился в Риме из Мелони
Об этом украинский президент написал у себя в Х.
Как отметил Зеленский, в ходе его переговоров с Мелони также говорилось о сотрудничестве в сфере обороны.
Кроме того, Зеленский и Мелони говорили о ситуации на Ближнем Востоке и Персидском заливе из-за войны в Иране.
Сообщалось, что 15 апреля Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию.
During our meeting, I informed the head of Italian government, Giorgia Meloni, about the battlefield situation and our needs for strengthening the protection of skies. We discussed defense cooperation and agreed that our teams will work out the specifics of a drone deal between… pic.twitter.com/xMJ7AauyaD— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 15, 2026
Ранее Джорджа Мэлони на совместной с Зеленским пресс-конференции заявила, что Италия заинтересована в совместном с Украиной оборонном производстве, в частности в сфере беспилотников.
