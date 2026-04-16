"Россия делает ставку на войну". Зеленский отреагировал на комбинированный удар РФ по Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил командующему Воздушными силами связаться с теми партнерами, которые ранее давали обещания по ракетам для Patriot, на фоне комбинированного удара РФ по Украине в ночь на 16 апреля.

Главные тезисы

  • Россия совершила комбинированный удар по Украине, в результате которого было сбито более 600 дронов и часть ракет.
  • Владимир Зеленский выразил уверенность в необходимости защиты жизни населения и подчеркнул, что Россия не заслуживает снятия санкций.

Россия не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций — Зеленский

Об этом сообщил глава государства.

Утром был доклад командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. Было почти 700 русских дронов за день и вечер накануне и за ночь. Также были ракеты: 19 баллистических и еще крылатых ракет этой ночью. Большинство баллистики — против Киева. Удалось сбить 636 дронов и часть ракет. К сожалению, не все. Есть попадание и повреждение обычных домов. К сожалению, есть погибшие в Одессе, Киеве и Днепре. Среди погибших — мальчик, 12 лет ему было. Мои соболезнования родным и близким… По состоянию на данный момент известно и о 100 раненых из-за одной этой российской массированной атаки.

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, эта ночь "доказывает, что Россия не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций". Президент подчеркнул, что Россия делает ставку на войну, и именно таким должен быть ответ — нужно защищать жизнь всеми силами и нужно давить ради мира тоже всеми силами.

И важно своевременно выполнять каждое обещание помощи для Украины. Есть много политических обязательств партнеров, которые уже были озвучены, но еще не реализованы. В том числе в формате Рамштайна и на двусторонней основе. Поручил командующему Воздушными силами связаться с теми партнерами, которые ранее давали обещания по ракетам для «петриотов» и других систем. Ожидаю доклада по результатам.

Он выразил благодарность тем в мире, кто помогает Украине. В частности, Зеленский поблагодарил Германию, Норвегию и Италию, с которыми уже достигнуты новые договоренности о поддержке нашей ПВО.

Работаем с Нидерландами по дополнительным поставкам.

