"Россия делает ставку на войну". Зеленский отреагировал на комбинированный удар РФ по Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил командующему Воздушными силами связаться с теми партнерами, которые ранее давали обещания по ракетам для Patriot, на фоне комбинированного удара РФ по Украине в ночь на 16 апреля.
Главные тезисы
- Россия совершила комбинированный удар по Украине, в результате которого было сбито более 600 дронов и часть ракет.
- Владимир Зеленский выразил уверенность в необходимости защиты жизни населения и подчеркнул, что Россия не заслуживает снятия санкций.
Россия не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций — Зеленский
Об этом сообщил глава государства.
По его словам, эта ночь "доказывает, что Россия не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций". Президент подчеркнул, что Россия делает ставку на войну, и именно таким должен быть ответ — нужно защищать жизнь всеми силами и нужно давить ради мира тоже всеми силами.
И важно своевременно выполнять каждое обещание помощи для Украины. Есть много политических обязательств партнеров, которые уже были озвучены, но еще не реализованы. В том числе в формате Рамштайна и на двусторонней основе. Поручил командующему Воздушными силами связаться с теми партнерами, которые ранее давали обещания по ракетам для «петриотов» и других систем. Ожидаю доклада по результатам.
Он выразил благодарность тем в мире, кто помогает Украине. В частности, Зеленский поблагодарил Германию, Норвегию и Италию, с которыми уже достигнуты новые договоренности о поддержке нашей ПВО.
