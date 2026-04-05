Фицо цинично призвал ЕС упразднить санкции на импорт нефти и газа РФ
Источник:  Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном призвал ЕС отменить санкции на импорт российской нефти и газа и принять меры по возобновлению поставок нефти газопроводом «Дружба».

Главные тезисы

  • Роберт Фицо призывает ЕС отменить санкции на импорт нефти и газа из России.
  • В условиях энергетического кризиса предложение о возобновлении поставок через газопровод 'Дружба' становится актуальным.

Фицо призывает ЕС снять санкции с России

Словацкий премьер призвал ЕС предпринять шаги по борьбе с энергетическим кризисом, возникшим в результате войны в Иране.

ЕС и особенно Еврокомиссия должны немедленно возобновить диалог с Россией и обеспечить такую политическую и правовую среду, чтобы отдельные государства-члены и ЕС в целом могли пополнить недостающие запасы газа и нефти и обеспечить поставки этого стратегического сырья по всем возможным источникам и направлениям, включая Россию.

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

2 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал немедленно отменить санкции против российской энергетики, учитывая мировой энергетический кризис.

