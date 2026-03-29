Фицо угрожает ЕС заблокировать новые санкции против РФ

Глава словацкого правительства Роберт Фицо пытается запугать Евросоюз тем, что заблокирует 20-й пакет санкции в отношении России, если блок не заставит Украину возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Фицо снова прибегает к шантажу

Пророссийский политик в очередной раз начал публично критиковать Европейскую комиссию и украинского лидера Владимира Зеленского из-за ситуации вокруг нефтепровода "Дружба".

Фицо также цинично соврал, что это "намеренное нарушение" интересов Братиславы.

На этом фоне соратник диктатора Путина пригрозил заблокировать принятие 20-го пакета санкций против России.

Более того, он пообещал пересмотреть свою позицию по вступлению Украины в ЕС.

Европейская комиссия не сделала ничего, чтобы заставить украинского президента что-то сделать... Если Еврокомиссия намерена и дальше вести себя таким образом и ставить интересы Украины выше интересов Словакии, ей следует забыть о поддержке 20-го пакета санкций против Российской Федерации или о нашей готовности способствовать быстрому вступлению Украины в ЕС. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Также пророссийский политик начал придумывать, что ЕС прибегает к "двойным стандартам".