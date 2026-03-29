Фицо угрожает ЕС заблокировать новые санкции против РФ

Глава словацкого правительства Роберт Фицо пытается запугать Евросоюз тем, что заблокирует 20-й пакет санкции в отношении России, если блок не заставит Украину возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Главные тезисы
- Фицо жалуются, что он получает письма с угрозами от ЕС.
- Он возмущен, что Украине якобы поступают "письма, исполненные любви и понимания".
Фицо снова прибегает к шантажу
Пророссийский политик в очередной раз начал публично критиковать Европейскую комиссию и украинского лидера Владимира Зеленского из-за ситуации вокруг нефтепровода "Дружба".
Фицо также цинично соврал, что это "намеренное нарушение" интересов Братиславы.
На этом фоне соратник диктатора Путина пригрозил заблокировать принятие 20-го пакета санкций против России.
Более того, он пообещал пересмотреть свою позицию по вступлению Украины в ЕС.
Также пророссийский политик начал придумывать, что ЕС прибегает к "двойным стандартам".
По его убеждению, официальный Брюссель ставит интересы Украины выше интересов государств-членов блока.
