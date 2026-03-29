Фіцо погрожує ЄС заблокувати нові санкції проти РФ

Глава словацького уряду Роберт Фіцо намагається залякати Євросоюз тим, що заблокує 20-й пакет санкції щодо Росії, якщо блок не змусить Україну відновити транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

Фіцо знову вдається до шантажу

Проросійський політик вкотре почав публічно критикувати Європейську комісію та українського лідера Володимира Зеленського через ситуацію довкола нафтопроводу "Дружба".

Фіцо також цинічно збрехав, що це є "навмисним порушенням" інтересів Братислави.

На цьому тлі соратник диктатора Путіна пригрозив заблокувати ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії.

Ба більше, він пообіцяв переглянути свою позицію щодо вступу України до ЄС.

Європейська комісія не зробила нічого, щоб змусити українського президента щось зробити…Якщо Єврокомісія має намір і надалі поводитися таким чином і ставити інтереси України вище за інтереси Словаччини, їй слід забути про підтримку 20-го пакету санкцій проти Російської Федерації або про нашу готовність сприяти швидкому вступу України до ЄС. Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччини

Також проросійський політик почав вигадувати, що ЄС вдається до "подвійних стандартів".