Фіцо погрожує ЄС заблокувати нові санкції проти РФ

Глава словацького уряду Роберт Фіцо намагається залякати Євросоюз тим, що заблокує 20-й пакет санкції щодо Росії, якщо блок не змусить Україну відновити транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".
Головні тези:
- Фіцо скаржаться, що він отримує листи з погрозами від ЄС.
- Він обурений, що Україні нібито надходять "листи, сповнені любові та розуміння".
Фіцо знову вдається до шантажу
Проросійський політик вкотре почав публічно критикувати Європейську комісію та українського лідера Володимира Зеленського через ситуацію довкола нафтопроводу "Дружба".
Фіцо також цинічно збрехав, що це є "навмисним порушенням" інтересів Братислави.
На цьому тлі соратник диктатора Путіна пригрозив заблокувати ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії.
Ба більше, він пообіцяв переглянути свою позицію щодо вступу України до ЄС.
Також проросійський політик почав вигадувати, що ЄС вдається до "подвійних стандартів".
На його переконання, офіційний Брюссель ставить інтереси України вище за інтереси держав-членів блоку.
