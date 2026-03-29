Чи можлива громадянська війна в Росії — прогноз експерта

Громадянська війна в країні-агресорці РФ дійсно можлива, однак шансів на її успіх — тобто повалення режиму Путіна — фактично не існує. Такого висновку дійшов військовий експерт, полковник запасу, учасник миротворчих місій Сергій Грабський.

Ситуація в Росії досі безвихідна

Сергій Грабський вирішив нагадати про заколот покійного ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.

Як тільки він почався, то було враження, що “кухар Путіна” дійсно може дібратися до Москви й почати штурмувати Кремль, однак реальність виявилася іншою.

За словами експерта, приклад Пригожина свідчить про те, що будь-який російський генерал, який наважиться розпочати громадянську війну в країні-агресорці, приречений на поразку рано чи пізно.

У Пригожина по дорозі не було системи, у нього не було ніяких ресурсів, які його підтримували. Найкласичніший приклад — Наполеон. Він висадився після Ельби і до нього приєднувалися війська, і його сила наростала як сніжний ком. До Пригожина ніхто не приєднався. Вони могли вести або партизанську війну в умовах повного оточення, або розтягувати свої комунікації, але у них знову ж таки не було бази, — наголосив Грабський.

На переконання експерта, навіть масштабні поразки РФ у війні проти України не стануть причиною падіння режиму Путіна.