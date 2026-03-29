Чи можлива громадянська війна в Росії — прогноз експерта
Категорія
Політика
Дата публікації

Read in English
Джерело:  online.ua

Громадянська війна в країні-агресорці РФ дійсно можлива, однак шансів на її успіх — тобто повалення режиму Путіна — фактично не існує. Такого висновку дійшов військовий експерт, полковник запасу, учасник миротворчих місій Сергій Грабський.

Головні тези:

  • Крах режиму Путіна малоймовірний навіть у разі поразки Росії Україні.
  • Диктатор є символом сучасної Росії й тому він користується підтримкою від народу.

Ситуація в Росії досі безвихідна

Сергій Грабський вирішив нагадати про заколот покійного ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.

Як тільки він почався, то було враження, що “кухар Путіна” дійсно може дібратися до Москви й почати штурмувати Кремль, однак реальність виявилася іншою.

За словами експерта, приклад Пригожина свідчить про те, що будь-який російський генерал, який наважиться розпочати громадянську війну в країні-агресорці, приречений на поразку рано чи пізно.

У Пригожина по дорозі не було системи, у нього не було ніяких ресурсів, які його підтримували. Найкласичніший приклад — Наполеон. Він висадився після Ельби і до нього приєднувалися війська, і його сила наростала як сніжний ком. До Пригожина ніхто не приєднався. Вони могли вести або партизанську війну в умовах повного оточення, або розтягувати свої комунікації, але у них знову ж таки не було бази, — наголосив Грабський.

На переконання експерта, навіть масштабні поразки РФ у війні проти України не стануть причиною падіння режиму Путіна.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?