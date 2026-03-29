Мадяр показав знищення 3 російських РСЗВ БМ-30 "Смерч/Торнадо-С" — відео

29 березня командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді повідомив, що його воїни успішно дісталися до російської бази “Торнадо”: під потужні удари СБС потрапили одразу три РСЗВ БМ-30 “Смерч/Торнадо-С” та ТЗМ (транс-заряджальна машина) для “Торнадо”. Ба більше, українські бійці спопелили цистерни з паливом.

Нові успішні удари СБС про армії РФ — які результати

За словами Мадяра, цього разу ціллю для його команди стала російська база РСЗВ БМ-30 у нп Совхозне, що знаходиться в тимчасово окупованому Криму.

Нова успішна операція була проведена вночі 29 березня воїнами 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем.

Знищено відразу ТРИ реактивних системи залпового вогню 300 мм «Смерч» або «Торнадо» та самохідну транспортно-заряджальну машину до них. undefined Командувач Сил безпілотних систем України

Мадяр звертає увагу на те, що “Смерч” — це стара версія, яка атакує некерованими ракетами на 70-90 км.

Що стосується Торнадо-С, то в цьому випадку йдеться про модернізований засіб з автоматизованим наведенням та супутниковою навігацією, дальністю вогню 120 км.

Торнадо по смерчу, а вадь смерч по торнадо- не принципово, кому як-ся любить. Смертоносних харкачок поменшало, — наголосив командувач СБС.

Як зазначив “Мадяр”, його бійці також встигли “вполювати” ворожі цистерни.

За реалізацію цього завдання взялися воїни 1 ОЦ СБС поблизу нп Новосвітлівка, у ТОТ Луганської обл у взаємодії з розвідкою СБУ.