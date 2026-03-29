Мадяр показав знищення 3 російських РСЗВ БМ-30 "Смерч/Торнадо-С" — відео

29 березня командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді повідомив, що його воїни успішно дісталися до російської бази “Торнадо”: під потужні удари СБС потрапили одразу три РСЗВ БМ-30 “Смерч/Торнадо-С” та ТЗМ (транс-заряджальна машина) для “Торнадо”. Ба більше, українські бійці спопелили цистерни з паливом.
Головні тези:
- Цього разу гучні вибухи гриміли в окупованому Криму.
- До своїх нових операцій воїни СБС також залучили СБУ.
Нові успішні удари СБС про армії РФ — які результати
За словами Мадяра, цього разу ціллю для його команди стала російська база РСЗВ БМ-30 у нп Совхозне, що знаходиться в тимчасово окупованому Криму.
Нова успішна операція була проведена вночі 29 березня воїнами 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем.
Мадяр звертає увагу на те, що “Смерч” — це стара версія, яка атакує некерованими ракетами на 70-90 км.
Що стосується Торнадо-С, то в цьому випадку йдеться про модернізований засіб з автоматизованим наведенням та супутниковою навігацією, дальністю вогню 120 км.
Як зазначив “Мадяр”, його бійці також встигли “вполювати” ворожі цистерни.
За реалізацію цього завдання взялися воїни 1 ОЦ СБС поблизу нп Новосвітлівка, у ТОТ Луганської обл у взаємодії з розвідкою СБУ.
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-