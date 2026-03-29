Генштаб оголосив про ураження 8 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони України успішно розгромила одразу вісім районів зосередження живої сили та техніки російських загарбників на різних напрямках фронту.
Головні тези:
- Розпочалася 1495 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 236 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 29 березня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 295 830 (+1 360) осіб
танків — 11 820 (+8) од.
бойових броньованих машин — 24 313 (+16) од.
артилерійських систем — 39 001 (+65) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 204 060 (+1 948) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 85 977 (+181) од.
Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 89 авіаційних ударів, скинувши 280 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 8769 дронів–камікадзе та здійснив 3886 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 79 — із реактивних систем залпового вогню.
