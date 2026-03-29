Зеленський відреагував на звинувачення у брехні з боку Рубіо

Глава держави Володимир Зеленський не збирається відмовлятися від своїх нещодавніх слів про те, що США готові надати Україні гарантії безпеки лише після того, як Сили оборони вийдуть з Донбасу. Шеф американської дипломатії Марко Рубіо на цьому тлі звинуватив українського лідера у брехні, однак президент чітко дав зрозуміти — він говорить правду.

Зеленський дав відсіч Рубіо

За словами українського лідера, правда полягає в тому, що більшу частину айсбергу не видно, однак він говорить про мирний процес абсолютно відверто.

Можна по-різному ставитися до цього, але всі сигнали, які були впродовж всього перемовного процесу, говорять про те, і не тільки це мій аналіз, це звучить абсолютно правильно, що ми зможемо отримати гарантії безпеки від США не до припинення вогню, не до закінчення війни, а після того, як наші війська вийдуть з Донбасу. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави чітко дав зрозуміти, що офіційний Київ розраховує домовитися про гарантії безпеки до завершення бойових дій.

Окрім того, в центрі уваги досі знаходиться пакет щодо відновлення.

За словами Зеленського, гарантії набудуть чинності після голосування Конгресу, а Конгрес буде голосувати вже після закінчення війни.