Зеленський відреагував на звинувачення у брехні з боку Рубіо
Зеленський дав відсіч Рубіо
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Глава держави Володимир Зеленський не збирається відмовлятися від своїх нещодавніх слів про те, що США готові надати Україні гарантії безпеки лише після того, як Сили оборони вийдуть з Донбасу. Шеф американської дипломатії Марко Рубіо на цьому тлі звинуватив українського лідера у брехні, однак президент чітко дав зрозуміти — він говорить правду.

Головні тези:

  • Команда Трампа фактично висунула Україні ультиматум щодо завершення війни.
  • Його виконання вигідно винятково для Росії.

За словами українського лідера, правда полягає в тому, що більшу частину айсбергу не видно, однак він говорить про мирний процес абсолютно відверто.

Можна по-різному ставитися до цього, але всі сигнали, які були впродовж всього перемовного процесу, говорять про те, і не тільки це мій аналіз, це звучить абсолютно правильно, що ми зможемо отримати гарантії безпеки від США не до припинення вогню, не до закінчення війни, а після того, як наші війська вийдуть з Донбасу.

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави чітко дав зрозуміти, що офіційний Київ розраховує домовитися про гарантії безпеки до завершення бойових дій.

Окрім того, в центрі уваги досі знаходиться пакет щодо відновлення.

За словами Зеленського, гарантії набудуть чинності після голосування Конгресу, а Конгрес буде голосувати вже після закінчення війни.

Але, тим не менше, нам сказали, що питання не в тому, коли це вступає в силу, а питання в тому, коли ці гарантії нам даються. Гарантії нам даються саме після того, як ми вийдемо з Донбасу. І це умова на сьогодні закінчення війни, — пояснив президент України.

