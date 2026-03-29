Зеленський відреагував на звинувачення у брехні з боку Рубіо

Глава держави Володимир Зеленський не збирається відмовлятися від своїх нещодавніх слів про те, що США готові надати Україні гарантії безпеки лише після того, як Сили оборони вийдуть з Донбасу. Шеф американської дипломатії Марко Рубіо на цьому тлі звинуватив українського лідера у брехні, однак президент чітко дав зрозуміти — він говорить правду.
Головні тези:
- Команда Трампа фактично висунула Україні ультиматум щодо завершення війни.
- Його виконання вигідно винятково для Росії.
Зеленський дав відсіч Рубіо
За словами українського лідера, правда полягає в тому, що більшу частину айсбергу не видно, однак він говорить про мирний процес абсолютно відверто.
Глава держави чітко дав зрозуміти, що офіційний Київ розраховує домовитися про гарантії безпеки до завершення бойових дій.
Окрім того, в центрі уваги досі знаходиться пакет щодо відновлення.
За словами Зеленського, гарантії набудуть чинності після голосування Конгресу, а Конгрес буде голосувати вже після закінчення війни.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-