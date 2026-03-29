РФ атакувала Україну "Кинджалом” і 442 дронами

Протягом минулої ночі російські окупанти здійснювали повітряний напад на Україну аеробалістичною ракетою “Кинджал” та 442 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знищити 380 ворожих цілей.
Головні тези:
- Відбулося влучання 16 ударних БпЛА на 7 локаціях.
- Атака Росії триває досі, тому не ігноруйте повітряну тривогу.
ППО звітують про відбиття нової атаки РФ
Ворог здійснював свої атаки із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.
З 442 ударних російських дронів — близько 300 це "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
