Росія серійно випускатиме нетиповий fpv-дрон із кільцевим крилом

У Росії запускають у серійне виробництво FPV-дрон із кільцевим крилом, який може мати дальність польоту до 50 км. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".

“Флеш” розкрив деталі виробництва нового безпілотника РФ

За його словами, йдеться про безпілотник із нетиповою конструкцією крила у формі кільця, яку раніше частина фахівців вважала неефективною.

Пам'ятаєте, я показував вам загадковий безпілотник, у якого крило мало форму кільця... Пам'ятаю, навіть один із фахівців тоді написав, що конструкція не є ефективною. Зараз противник запускає це у форматі FPV у серійне виробництво.

Новий російський дрон

Бескрестнов додав, що виробництвом дрона займатиметься російська компанія "Ушкуйник"

Це ті люди, які "завалили" російські фронти дронами на оптоволокні. Компанія потужна, і можна очікувати великих обсягів.

Він також додає, що завдяки такій конструкції дальність польоту FPV-дрона може становити близько 50 км.

Водночас радник міністра оборони закликав фахівців з FPV перевірити ефективність цієї розробки.

У російських телеграм-каналах, де публікують ці ж зображення, також зазначають, що нові рішення спрямовані на збільшення дальності застосування FPV-дронів і розширення зони ураження.