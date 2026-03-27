Росія серійно випускатиме нетиповий fpv-дрон із кільцевим крилом

У Росії запускають у серійне виробництво FPV-дрон із кільцевим крилом, який може мати дальність польоту до 50 км. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".
Головні тези:
- FPV-дрон із кільцевим крилом від Росії має надзвичайну дальність польоту до 50 км.
- Ця нетипова конструкція дрона спрямована на збільшення дальності застосування FPV-дронів та розширення зони ураження.
“Флеш” розкрив деталі виробництва нового безпілотника РФ
За його словами, йдеться про безпілотник із нетиповою конструкцією крила у формі кільця, яку раніше частина фахівців вважала неефективною.
Пам'ятаєте, я показував вам загадковий безпілотник, у якого крило мало форму кільця... Пам'ятаю, навіть один із фахівців тоді написав, що конструкція не є ефективною. Зараз противник запускає це у форматі FPV у серійне виробництво.
Бескрестнов додав, що виробництвом дрона займатиметься російська компанія "Ушкуйник"
Це ті люди, які "завалили" російські фронти дронами на оптоволокні. Компанія потужна, і можна очікувати великих обсягів.
Він також додає, що завдяки такій конструкції дальність польоту FPV-дрона може становити близько 50 км.
У російських телеграм-каналах, де публікують ці ж зображення, також зазначають, що нові рішення спрямовані на збільшення дальності застосування FPV-дронів і розширення зони ураження.
Зокрема, серед обмежень оптоволоконних систем називають ризик обриву кабелю на великих дистанціях, тоді як радіокеровані дрони можуть працювати на відстанях до 30-50 км і більше.
