Росія серійно випускатиме нетиповий fpv-дрон із кільцевим крилом
Росія серійно випускатиме нетиповий fpv-дрон із кільцевим крилом

У Росії запускають у серійне виробництво FPV-дрон із кільцевим крилом, який може мати дальність польоту до 50 км. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".

Головні тези:

  • FPV-дрон із кільцевим крилом від Росії має надзвичайну дальність польоту до 50 км.
  • Ця нетипова конструкція дрона спрямована на збільшення дальності застосування FPV-дронів та розширення зони ураження.

“Флеш” розкрив деталі виробництва нового безпілотника РФ

За його словами, йдеться про безпілотник із нетиповою конструкцією крила у формі кільця, яку раніше частина фахівців вважала неефективною.

Пам'ятаєте, я показував вам загадковий безпілотник, у якого крило мало форму кільця... Пам'ятаю, навіть один із фахівців тоді написав, що конструкція не є ефективною. Зараз противник запускає це у форматі FPV у серійне виробництво.

Новий російський дрон

Бескрестнов додав, що виробництвом дрона займатиметься російська компанія "Ушкуйник"

Це ті люди, які "завалили" російські фронти дронами на оптоволокні. Компанія потужна, і можна очікувати великих обсягів.

Він також додає, що завдяки такій конструкції дальність польоту FPV-дрона може становити близько 50 км.

Водночас радник міністра оборони закликав фахівців з FPV перевірити ефективність цієї розробки.

У російських телеграм-каналах, де публікують ці ж зображення, також зазначають, що нові рішення спрямовані на збільшення дальності застосування FPV-дронів і розширення зони ураження.

Зокрема, серед обмежень оптоволоконних систем називають ризик обриву кабелю на великих дистанціях, тоді як радіокеровані дрони можуть працювати на відстанях до 30-50 км і більше.

