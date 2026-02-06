Експерти фіксують десятки дронів РФ поблизу Чорнобильської та Рівненської АЕС
Категорія
Україна
Дата публікації

Експерти фіксують десятки дронів РФ поблизу Чорнобильської та Рівненської АЕС

АЕС
Read in English
Джерело:  МАГАТЕ

На майданчиках Чорнобильської та Рівненської атомних електростанцій минулого тижня було зафіксовано десятки дронів у зонах спостереження, що створює пряму загрозу ядерній безпеці та захищеності.

Головні тези:

  • Фіксація десятків дронів РФ біля Чорнобильської та Рівненської АЕС створює серйозну загрозу для ядерної безпеки.
  • Генеральний директор МАГАТЕ наголосив на важливості масштабних ремонтних робіт для підвищення надійності електропостачання українських АЕС та зміцнення їхньої стійкості до подальших інцидентів.

Росія направляє десятки дронів на території поблизу Чорнобильської та Рівненської АЕС

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Раніше минулого тижня на Чорнобильській АЕС виявили 44 дрони у своїй зоні спостереження. У вівторок минулого тижня команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС перебувала в укритті в готелі, коли два дрони були виявлені в зоні спостереження станції. Ще шість дронів були зафіксовані на Рівненській АЕС протягом тижня.

Гроссі наголосив, що українська електромережа минулими вихідними знову зазнала атак, що призвело до значних наслідків для кількох регіонів України та роботи атомних електростанцій.

Згідно із заявою, лінії електропередач, що з’єднують Україну з сусідніми країнами, були відключені, що спричинило каскадне відключення ліній усередині країни. У результаті один блок АЕС від’єднався від мережі через коливання напруги та автоматично зупинився. Інші блоки на різних АЕС були змушені знизити потужність.

На майданчику Чорнобильської АЕС відбулася повна втрата зовнішнього електропостачання, і протягом приблизно однієї години об’єкт покладався на аварійні дизель-генератори.

Гендиректор МАГАТЕ підкреслив, що для підвищення надійності електропостачання українських АЕС та зміцнення їхньої стійкості до подальших інцидентів потрібні масштабні ремонтні роботи.

Ще раз закликаю до максимальної військової стриманості, а також до повного дотримання Семи незамінних принципів, аби ці необхідні ремонти могли бути проведені.

Гроссі також вказав на те, що три команди МАГАТЕ відвідують 10 ключових підстанцій, критичних для ядерної безпеки в Україні.

Двотижнева місія оцінює продовження пошкоджень мережі, аналізує ремонтні роботи та визначає кроки для посилення стійкості зовнішнього електропостачання АЕС. Одна команда відвідала Київ для обговорення подальшої підтримки МАГАТЕ в умовах погіршення стану мережі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Наслідки удару Росії по ЧАЕС — фото та відео
ДСНС України
Атака РФ на ЧАЕС - які наслідки удару
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар дрона РФ по ЧАЕС. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків
ДСНС України
ЧАЕС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія залишила ЧАЕС без зовнішнього електропостачання
Ситуація на ЧАЕС - що наразі відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?