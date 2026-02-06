Експерти фіксують десятки дронів РФ поблизу Чорнобильської та Рівненської АЕС

На майданчиках Чорнобильської та Рівненської атомних електростанцій минулого тижня було зафіксовано десятки дронів у зонах спостереження, що створює пряму загрозу ядерній безпеці та захищеності.

Росія направляє десятки дронів на території поблизу Чорнобильської та Рівненської АЕС

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Раніше минулого тижня на Чорнобильській АЕС виявили 44 дрони у своїй зоні спостереження. У вівторок минулого тижня команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС перебувала в укритті в готелі, коли два дрони були виявлені в зоні спостереження станції. Ще шість дронів були зафіксовані на Рівненській АЕС протягом тижня. Поширити

Гроссі наголосив, що українська електромережа минулими вихідними знову зазнала атак, що призвело до значних наслідків для кількох регіонів України та роботи атомних електростанцій.

Згідно із заявою, лінії електропередач, що з’єднують Україну з сусідніми країнами, були відключені, що спричинило каскадне відключення ліній усередині країни. У результаті один блок АЕС від’єднався від мережі через коливання напруги та автоматично зупинився. Інші блоки на різних АЕС були змушені знизити потужність.

На майданчику Чорнобильської АЕС відбулася повна втрата зовнішнього електропостачання, і протягом приблизно однієї години об’єкт покладався на аварійні дизель-генератори.

Гендиректор МАГАТЕ підкреслив, що для підвищення надійності електропостачання українських АЕС та зміцнення їхньої стійкості до подальших інцидентів потрібні масштабні ремонтні роботи.

Ще раз закликаю до максимальної військової стриманості, а також до повного дотримання Семи незамінних принципів, аби ці необхідні ремонти могли бути проведені. Поширити

Гроссі також вказав на те, що три команди МАГАТЕ відвідують 10 ключових підстанцій, критичних для ядерної безпеки в Україні.