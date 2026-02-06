Експерти фіксують десятки дронів РФ поблизу Чорнобильської та Рівненської АЕС

На майданчиках Чорнобильської та Рівненської атомних електростанцій минулого тижня було зафіксовано десятки дронів у зонах спостереження, що створює пряму загрозу ядерній безпеці та захищеності.
Головні тези:
- Фіксація десятків дронів РФ біля Чорнобильської та Рівненської АЕС створює серйозну загрозу для ядерної безпеки.
- Генеральний директор МАГАТЕ наголосив на важливості масштабних ремонтних робіт для підвищення надійності електропостачання українських АЕС та зміцнення їхньої стійкості до подальших інцидентів.
Росія направляє десятки дронів на території поблизу Чорнобильської та Рівненської АЕС
Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Гроссі наголосив, що українська електромережа минулими вихідними знову зазнала атак, що призвело до значних наслідків для кількох регіонів України та роботи атомних електростанцій.
Згідно із заявою, лінії електропередач, що з’єднують Україну з сусідніми країнами, були відключені, що спричинило каскадне відключення ліній усередині країни. У результаті один блок АЕС від’єднався від мережі через коливання напруги та автоматично зупинився. Інші блоки на різних АЕС були змушені знизити потужність.
На майданчику Чорнобильської АЕС відбулася повна втрата зовнішнього електропостачання, і протягом приблизно однієї години об’єкт покладався на аварійні дизель-генератори.
Гендиректор МАГАТЕ підкреслив, що для підвищення надійності електропостачання українських АЕС та зміцнення їхньої стійкості до подальших інцидентів потрібні масштабні ремонтні роботи.
Гроссі також вказав на те, що три команди МАГАТЕ відвідують 10 ключових підстанцій, критичних для ядерної безпеки в Україні.
Двотижнева місія оцінює продовження пошкоджень мережі, аналізує ремонтні роботи та визначає кроки для посилення стійкості зовнішнього електропостачання АЕС. Одна команда відвідала Київ для обговорення подальшої підтримки МАГАТЕ в умовах погіршення стану мережі.
