Удар дрона РФ по ЧАЕС. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків

На Чорнобильській атомній електростанції наслідки російського удару 14 лютого ліквідовують найбільш підготовлені рятувальники-верхолази Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головні тези:
- Рятувальники-верхолази з ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару російського дрона по ЧАЕС.
- Роботу рятувальників ускладнюють мінусова температура, сніг та обмерзлість конструкцій, але вони активно діють для безпеки об'єкта.
- На момент останнього оновлення радіаційний фон на території ЧАЕС залишається в нормі, а роботи тривають для запобігання подальших ускладнень.
Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару російського дрона по ЧАЕС
На першому етапі працювали пожежно-рятувальні підрозділи. Зараз працюють аварійно-рятувальні підрозділи – наші найбільш підготовлені рятувальники-верхолази, – поінформував голова ДСНС Андрій Даник.
За його словами, роботу рятувальників ускладнює мінусова температура, сніг та обмерзлість конструкції. Щоб демонтувати пошкоджені частини конфайнменту і запобігти тлінню утеплювача, вони працюють безпосередньо ззовні захисної конструкції - на висоті понад 100 метрів.
За даними станом на 15:00, радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень.
Згідно з даними МВС, наразі горіння утеплювача не спостерігається, верхолази проводять роботи для часткового розкривання конструкцій укриття і заповнення пустот вогнегасними речовинами.
Нагадаємо, у ніч на 14 лютого російський ударний безпілотник влучив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.
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