Удар дрона РФ по ЧАЕС. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар дрона РФ по ЧАЕС. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків

ДСНС України
ЧАЕС

На Чорнобильській атомній електростанції наслідки російського удару 14 лютого ліквідовують найбільш підготовлені рятувальники-верхолази Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головні тези:

  • Рятувальники-верхолази з ДСНС продовжують ліквідацію наслідків удару російського дрона по ЧАЕС.
  • Роботу рятувальників ускладнюють мінусова температура, сніг та обмерзлість конструкцій, але вони активно діють для безпеки об'єкта.
  • На момент останнього оновлення радіаційний фон на території ЧАЕС залишається в нормі, а роботи тривають для запобігання подальших ускладнень.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару російського дрона по ЧАЕС

На першому етапі працювали пожежно-рятувальні підрозділи. Зараз працюють аварійно-рятувальні підрозділи – наші найбільш підготовлені рятувальники-верхолази, – поінформував голова ДСНС Андрій Даник.

За його словами, роботу рятувальників ускладнює мінусова температура, сніг та обмерзлість конструкції. Щоб демонтувати пошкоджені частини конфайнменту і запобігти тлінню утеплювача, вони працюють безпосередньо ззовні захисної конструкції - на висоті понад 100 метрів.

ЧАЕС

Український гідрометеорологічний центр ДСНС безперервно здійснює моніторинг стану повітря.

За даними станом на 15:00, радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень.

Згідно з даними МВС, наразі горіння утеплювача не спостерігається, верхолази проводять роботи для часткового розкривання конструкцій укриття і заповнення пустот вогнегасними речовинами.

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого російський ударний безпілотник влучив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

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