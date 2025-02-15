Удар дрона РФ по ЧАЕС. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків

На Чорнобильській атомній електростанції наслідки російського удару 14 лютого ліквідовують найбільш підготовлені рятувальники-верхолази Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару російського дрона по ЧАЕС

На першому етапі працювали пожежно-рятувальні підрозділи. Зараз працюють аварійно-рятувальні підрозділи – наші найбільш підготовлені рятувальники-верхолази, – поінформував голова ДСНС Андрій Даник.

За його словами, роботу рятувальників ускладнює мінусова температура, сніг та обмерзлість конструкції. Щоб демонтувати пошкоджені частини конфайнменту і запобігти тлінню утеплювача, вони працюють безпосередньо ззовні захисної конструкції - на висоті понад 100 метрів.

ЧАЕС

Український гідрометеорологічний центр ДСНС безперервно здійснює моніторинг стану повітря. Поширити

За даними станом на 15:00, радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень.

Згідно з даними МВС, наразі горіння утеплювача не спостерігається, верхолази проводять роботи для часткового розкривання конструкцій укриття і заповнення пустот вогнегасними речовинами.