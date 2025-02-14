Влучання дрона РФ у Чорнобильську АЕС. Спеціалісти оприлюднили інформацію про стан укриття реактора

Після влучання російського дрона 14 лютого в укриття ЧАЕС є ймовірність виходу радіоактивних речовин за певних обставин, але зараз перевищення радіаційного фону не фіксується.

Укриття реактора ЧАЕС перестало виконувати свою функцію

Про це під час брифінгу на ЧАЕС розповів головний інженер Чорнобильської атомної станції Олександр Титарчук.

Укриття вже старе. Йому скоро буде 40 років і для того, щоб забезпечити безпеку, світова спільнота виділяла кошти, побудували безпечний новий конфайнмент, який дуже дорогий і коштував дуже багато для нас сил і в тому числі здоров'я наших всіх робітників. Це по-перше. По-друге, укриття (після влучання російського дрона — ред.) перестало виконувати свою функцію. Тепер є ймовірність виходу радіоактивних речовин в силу тих чи інших дій, які можуть бути на старому об'єкті укриття.

Уламок дрона РФ на ЧАЕС

Перевищення контрольних рівнів стосовно радіаційного фону на майданчику не зафіксовано. Фон не змінився, — сказав головний інженер ЧАЕС. Поширити

Його слова підтвердив і голова Державної служби надзвичайних ситуацій України Андрій Даник.

На промисловому майданчику радіаційний фон в нормі. Ми здійснюємо моніторинг коштом наших підрозділів Державної Гідрометеорологічної служби ДСНС України по всій країні — фон всюди в нормі. Разом з тим, ми проінформували по згідно з меморандумом взаємодії Європейський офіс цивільного захисту, їх координаційний центр, що ми маємо таку подію, такі наслідки.

Пожежники на ЧАЕС

За його словами, активна пожежа ліквідована. Проте зараз на місці влучання продовжують працювати рятувальні підрозділи.

Голова Державного агентства зони відчуження Григорій Іщенко додав, що наслідки влучання могли б бути катастрофічними.

Наслідки могли бути катастрофічні. Якщо б, скажімо, дрон влучив метрів 15 в убік над старим укриттям, то була б радіаційна аварія і іншої зовсім категорії. Поширити

За словами Титарчука, попереду складна і тривала робота зі створення нового проєкту для відновлення укриття.