Попадание дрона РФ в Чернобыльскую АЭС. Специалисты обнародовали информацию о состоянии укрытия реактора

После попадания российского дрона 14 февраля в укрытие ЧАЭС есть вероятность выхода радиоактивных веществ при определенных обстоятельствах, но сейчас превышение радиационного фона не фиксируется.
Главные тезисы
- После попадания дрона в ЧАЭС возросла вероятность выхода радиоактивных веществ из укрытия реактора, увеличивая риск для окружающей среды.
- Ликвидирован активный пожар на территории, но продолжается работа спасательных подразделений для обеспечения безопасности места.
- Специалисты проводят мониторинг радиационного фона, который на данный момент остается в пределах нормы, не зафиксировано превышение контрольных уровней.
Укрытие реактора ЧАЭС перестало выполнять свою функцию
Об этом на брифинге на ЧАЭС рассказал главный инженер Чернобыльской атомной станции Александр Титарчук.
Укрытие уже старое. Ему скоро будет 40 лет и для того, чтобы обеспечить безопасность, мировое сообщество выделяло средства, построили безопасный новый конфайнмент, который очень дорог и стоил очень много для нас сил и в том числе здоровья наших всех рабочих. Это во-первых. Во-вторых, укрытие (после попадания русского дрона — ред.) перестало выполнять свою функцию. Теперь есть вероятность выхода радиоактивных веществ в силу тех или иных действий, которые могут быть на старом объекте укрытия.
Его слова подтвердил и глава Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины Андрей Даник.
На промышленной площадке радиационный фон в норме. Мы осуществляем мониторинг за счет наших подразделений Государственной Гидрометеорологической службы ГСЧС Украины по всей стране — фон повсюду в норме. Вместе с тем, мы проинформировали по меморандуму взаимодействия Европейский офис гражданской защиты, их координационный центр, что мы имеем такое событие, такие последствия.
По его словам, активный пожар ликвидирован. Однако сейчас на месте попадания продолжают работать спасательные подразделения.
Глава Государственного агентства зоны отчуждения Григорий Ищенко добавил, что последствия попадания могли бы быть катастрофическими.
По словам Титарчука, впереди сложная и длительная работа по созданию нового проекта по восстановлению укрытия.
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