Попадание дрона РФ в Чернобыльскую АЭС. Специалисты обнародовали информацию о состоянии укрытия реактора
Категория
Украина
Дата публикации

Попадание дрона РФ в Чернобыльскую АЭС. Специалисты обнародовали информацию о состоянии укрытия реактора

ЧАЕС
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

После попадания российского дрона 14 февраля в укрытие ЧАЭС есть вероятность выхода радиоактивных веществ при определенных обстоятельствах, но сейчас превышение радиационного фона не фиксируется.

Главные тезисы

  • После попадания дрона в ЧАЭС возросла вероятность выхода радиоактивных веществ из укрытия реактора, увеличивая риск для окружающей среды.
  • Ликвидирован активный пожар на территории, но продолжается работа спасательных подразделений для обеспечения безопасности места.
  • Специалисты проводят мониторинг радиационного фона, который на данный момент остается в пределах нормы, не зафиксировано превышение контрольных уровней.

Укрытие реактора ЧАЭС перестало выполнять свою функцию

Об этом на брифинге на ЧАЭС рассказал главный инженер Чернобыльской атомной станции Александр Титарчук.

Укрытие уже старое. Ему скоро будет 40 лет и для того, чтобы обеспечить безопасность, мировое сообщество выделяло средства, построили безопасный новый конфайнмент, который очень дорог и стоил очень много для нас сил и в том числе здоровья наших всех рабочих. Это во-первых. Во-вторых, укрытие (после попадания русского дрона — ред.) перестало выполнять свою функцию. Теперь есть вероятность выхода радиоактивных веществ в силу тех или иных действий, которые могут быть на старом объекте укрытия.

Обломок дрона РФ на ЧАЭС

Превышение контрольных уровней по отношению к радиационному фону на площадке не зафиксировано. Фон не изменился, — сказал главный инженер ЧАЭС.

Его слова подтвердил и глава Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины Андрей Даник.

На промышленной площадке радиационный фон в норме. Мы осуществляем мониторинг за счет наших подразделений Государственной Гидрометеорологической службы ГСЧС Украины по всей стране — фон повсюду в норме. Вместе с тем, мы проинформировали по меморандуму взаимодействия Европейский офис гражданской защиты, их координационный центр, что мы имеем такое событие, такие последствия.

Пожарные на ЧАЭС

По его словам, активный пожар ликвидирован. Однако сейчас на месте попадания продолжают работать спасательные подразделения.

Глава Государственного агентства зоны отчуждения Григорий Ищенко добавил, что последствия попадания могли бы быть катастрофическими.

Последствия могли быть катастрофическими. Если бы, скажем, дрон попал метров 15 в сторону над старым укрытием, то была бы радиационная авария и другой совсем категории.

По словам Титарчука, впереди сложная и длительная работа по созданию нового проекта по восстановлению укрытия.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине чествуют годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС
ЧАЭС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Чернобыльскую АЭС — видео
Владимир Зеленский
ЧАЭС попала под удар России - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Последствия удара России по ЧАЭС — фото и видео
ДСНС Украины
Атака РФ на ЧАЭС – какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?