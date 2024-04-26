В Украине чествуют годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине чествуют годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС

ЧАЭС
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Источник:  online.ua

26 апреля исполняется 38 лет со дня масштабной техногенной катастрофы в истории человечества – взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Президент почтил жертв аварии на ЧАЭС и напомнил миру об оккупации ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что радиация не признает границы и не различает государственные флаги.

Чернобыльская катастрофа продемонстрировала миру, как быстро могут возникнуть смертельные угрозы. Десятки тысяч людей ценой своего здоровья и жизни остановили разрастание Чернобыльской катастрофы и ликвидировали ее страшные последствия в 1986 году и спустя годы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он напомнил, что Чернобыльская атомная станция была в оккупации в течение 35 дней в 2022 году.

Российские солдаты разграбили лаборатории, взяли в плен охрану и издевались над персоналом, использовали ее для развертывания дальнейших военных действий.

В то же время, президент обратил внимание на то, что крупнейшая в Европе Запорожская атомная станция уже 785 дней находится в заложниках у российских террористов.

По его словам, обязанность всего мира — оказывать давление на Россию так, чтобы ЗАЭС была освобождена и возвращена под полный контроль Украины и чтобы все атомные объекты в Украине были обезопасены от российских ударов.

Зеленский подчеркнул, что только это будет гарантировать, что мир не испытывает новых радиационных катастроф — именно того, чем грозит каждый день пребывания российских оккупантов на ЗАЭС.

Помним силу и преданность людей, спасавших жизнь в 1986 году. Ценим каждого, кто помогает защищать жизнь сейчас.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года

В ночь на 26 апреля 1986 года, в 01.23, на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный взрыв, разрушивший часть реакторного блока и машинного зала.

В результате этой катастрофы полностью эвакуировали население Припяти, Чернобыля и всех других населенных пунктов в радиусе 30 км вокруг станции.

Авария стала одной из величайших техногенных катастроф в истории человечества. Почти все работники умерли из-за облучения.

В ликвидации участвовало около 240 000 человек. Общее количество ликвидаторов (включая последующие годы) составляет около 600 тысяч.

Радиоактивное облако после аварии накрыло территории современной Украины, Белоруссии и России, Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии.

Москва и руководство РСФСР скрывали факт аварии и последствия экологической катастрофы.

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