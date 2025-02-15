Удар дрона РФ по ЧАЭС. Спасатели продолжают ликвидацию последствий
Категория
Украина
Дата публикации

Удар дрона РФ по ЧАЭС. Спасатели продолжают ликвидацию последствий

ДСНС Украины
ЧАЭС
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На Чернобыльской атомной электростанции последствия российского удара 14 февраля ликвидируют наиболее подготовленные спасатели-верхолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Главные тезисы

  • Спасатели-верхолазы ГСЧС Украины продолжают ликвидацию последствий удара российского дрона на ЧАЭС.
  • Работу спасателей усложняют минусовая температура, снег и обледенение конструкций, однако они активно действуют для обеспечения безопасности объекта.
  • Радиационный фон на территории ЧАЭС пока не превышает норму, но продолжаются работы по предотвращению возможных осложнений.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий удара российского дрона по ЧАЭС

На первом этапе работали пожарно-спасательные подразделения. Сейчас работают аварийно-спасательные подразделения — наши наиболее подготовленные спасатели-верхолазы, — проинформировал глава ГСЧС Андрей Даник.

По его словам, работу спасателей усложняет минусовая температура, снег и обледенелость конструкции. Чтобы демонтировать поврежденные части конфайнмента и предотвратить тление утеплителя, они работают непосредственно снаружи защитной конструкции — на высоте более 100 метров.

ЧАЭС

Украинский гидрометеорологический центр ГСЧС непрерывно осуществляет мониторинг состояния воздуха.

По данным на 15:00, радиационный фон на промышленной площадке возле ЧАЭС не превышает допустимых значений.

Согласно данным МВД, в настоящее время горения утеплителя не наблюдается, верхолазы проводят работы для частичного вскрытия конструкций укрытия и заполнения пустот огнетушащими веществами.

Напомним, в ночь на 14 февраля российский ударный беспилотник попал в укрытие над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

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