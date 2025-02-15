Удар дрона РФ по ЧАЭС. Спасатели продолжают ликвидацию последствий

На Чернобыльской атомной электростанции последствия российского удара 14 февраля ликвидируют наиболее подготовленные спасатели-верхолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий удара российского дрона по ЧАЭС

На первом этапе работали пожарно-спасательные подразделения. Сейчас работают аварийно-спасательные подразделения — наши наиболее подготовленные спасатели-верхолазы, — проинформировал глава ГСЧС Андрей Даник.

По его словам, работу спасателей усложняет минусовая температура, снег и обледенелость конструкции. Чтобы демонтировать поврежденные части конфайнмента и предотвратить тление утеплителя, они работают непосредственно снаружи защитной конструкции — на высоте более 100 метров.

ЧАЭС

Украинский гидрометеорологический центр ГСЧС непрерывно осуществляет мониторинг состояния воздуха. Поделиться

По данным на 15:00, радиационный фон на промышленной площадке возле ЧАЭС не превышает допустимых значений.

Согласно данным МВД, в настоящее время горения утеплителя не наблюдается, верхолазы проводят работы для частичного вскрытия конструкций укрытия и заполнения пустот огнетушащими веществами.