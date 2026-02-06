Эксперты фиксируют десятки дронов РФ вблизи Чернобыльской и Ровенской АЭС
Эксперты фиксируют десятки дронов РФ вблизи Чернобыльской и Ровенской АЭС

ЧАЭС
Источник:  МАГАТЭ

На площадках Чернобыльской и Ровенской атомных электростанций на прошлой неделе были зафиксированы десятки дронов в зонах наблюдения, что создает прямую угрозу ядерной безопасности и защищенности.

Главные тезисы

  • Фиксация десятков дронов РФ в зоне Чернобыльской и Ровенской АЭС создает угрозу ядерной безопасности и защищенности.
  • Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул важность масштабных ремонтных работ для обеспечения надежности электроснабжения украинских АЭС.

Россия направляет десятки дронов на территории вблизи Чернобыльской и Ровенской АЭС

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее на прошлой неделе на Чернобыльской АЭС обнаружили 44 дрона в своей зоне наблюдения. Во вторник на прошлой неделе команда МАГАТЭ на Ровенской АЭС находилась в укрытии в отеле, когда два дрона были обнаружены в зоне наблюдения станции. Еще шесть дронов были зафиксированы на Ровенской АЭС в течение недели.

Гросси подчеркнул, что украинская электросеть в минувшие выходные вновь подверглась атакам, что привело к значительным последствиям для нескольких регионов Украины и работе атомных электростанций.

Согласно заявлению, линии электропередач, соединяющие Украину с соседними странами, были отключены, что повлекло за собой каскадное отключение линий внутри страны. В результате один блок АЭС отсоединился от сети из-за колебаний напряжения и автоматически остановился. Остальные блоки на разных АЭС были вынуждены снизить мощность.

На площадке Чернобыльской АЭС произошла полная потеря внешнего электроснабжения, и в течение одного часа объект возлагался на аварийные дизель-генераторы.

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что для повышения надежности электроснабжения украинских АЭС и укрепления их устойчивости к дальнейшим инцидентам нужны масштабные ремонтные работы.

Еще раз призываю к максимальному военному воздержанию, а также к полному соблюдению Семи незаменимых принципов, чтобы эти необходимые ремонты могли быть проведены.

Гросси также отметил, что три команды МАГАТЭ посещают 10 ключевых подстанций, критических для ядерной безопасности в Украине.

Двухнедельная миссия оценивает продолжение повреждений сети, анализирует ремонтные работы и определяет шаги по усилению устойчивости внешнего электроснабжения АЭС. Одна команда посетила Киев для обсуждения дальнейшей поддержки МАГАТЭ в условиях ухудшения состояния сети.

