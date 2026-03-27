Россия будет серийно выпускать нетипичный fpv-дрон с кольцевым крылом
Россия будет серийно выпускать нетипичный fpv-дрон с кольцевым крылом

Источник:  Межа

В России запускают в серийное производство FPV-дрон с кольцевым крылом, который может иметь дальность полета до 50 км. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флэшом".

  • Россия начинает серийное производство уникального FPV-дрона с кольцевым крылом, способного преодолевать дальность полета до 50 км.
  • Конструкция дрона с нетипичным крылом в форме кольца предназначена для расширения зоны поражения и повышения эффективности его применения.

По его словам, речь идет о беспилотнике с нетипичной конструкцией крыла в форме кольца, которую ранее часть специалистов считала неэффективной.

Помните, я показывал вам загадочный беспилотник, у которого крыло имело форму кольца... Помню, даже один из специалистов тогда написал, что конструкция не эффективна. Сейчас противник запускает это в формате FPV в серийное производство.

Бескрестнов добавил, что производством дрона будет заниматься российская компания "Ушкуйник"

Это те люди, которые завалили российские фронты дронами на оптоволокне. Компания мощная, и можно ожидать больших объемов.

Он также добавляет, что благодаря такой конструкции дальность полета FPV-дрона может составлять около 50 км.

В то же время советник министра обороны призвал специалистов по FPV проверить эффективность этой разработки.

В российских телеграмм-каналах, где публикуют эти же изображения, отмечают, что новые решения направлены на увеличение дальности применения FPV-дронов и расширение зоны поражения.

В частности, среди ограничений оптоволоконных систем называют риск обрыва кабеля на больших дистанциях, в то время как радиоуправляемые дроны могут работать на расстояниях до 30-50 км и более.

