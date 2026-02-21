Дрон РФ атаковал маршрутку в Херсоне — есть пострадавшие

Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: есть пострадавшие

Около 6:30 российские оккупационные войска из беспилотника в центральной части Херсона атаковали маршрутное такси пригородного сообщения.

Как отмечается, в результате вражеской атаки пострадал 71-летний водитель. Он получил минно-взрывную травму и множественные обломочные ранения лица. В настоящее время мужчина находится в больнице.

Впоследствии стало известно еще о двух пострадавших — пассажирках транспортного средства.

Утром в результате атаки вражеского беспилотника на общественный транспорт пострадала добиравшаяся на работу работница одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета. Поделиться

Позже количество пострадавших от атаки БПЛА по маршрутному такси в Херсоне выросло до четырех.

До четырех увеличилось количество пострадавших в результате утренней атаки вражеского дрона на маршрутное такси в Херсоне. К медикам за помощью обратилась 51-летняя женщина с контузией, взрывной травмой и острой реакцией на стресс.

Отмечается, что будет лечиться потерпевшая амбулаторно.