Дрон РФ атаковал маршрутку в Херсоне — есть пострадавшие

В Херсоне утром 21 февраля российские военные беспилотником атаковали маршрутное такси, четверо пострадавших.
Главные тезисы
- Российский дрон атаковал маршрутную маршрутку в Херсоне и вызвал ранения у четырех человек, среди которых водитель и пассажиры.
- Пострадавшие получили различные травмы, включая минно-взрывные и обломочные ранения, требующие медицинской помощи.
Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: есть пострадавшие
Около 6:30 российские оккупационные войска из беспилотника в центральной части Херсона атаковали маршрутное такси пригородного сообщения.
Как отмечается, в результате вражеской атаки пострадал 71-летний водитель. Он получил минно-взрывную травму и множественные обломочные ранения лица. В настоящее время мужчина находится в больнице.
Впоследствии стало известно еще о двух пострадавших — пассажирках транспортного средства.
Позже количество пострадавших от атаки БПЛА по маршрутному такси в Херсоне выросло до четырех.
До четырех увеличилось количество пострадавших в результате утренней атаки вражеского дрона на маршрутное такси в Херсоне. К медикам за помощью обратилась 51-летняя женщина с контузией, взрывной травмой и острой реакцией на стресс.
Отмечается, что будет лечиться потерпевшая амбулаторно.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-