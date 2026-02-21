Дрон РФ атаковал маршрутку в Херсоне — есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Дрон РФ атаковал маршрутку в Херсоне — есть пострадавшие

Херсонская ГВА
Херсон
Read in English
Читати українською

В Херсоне утром 21 февраля российские военные беспилотником атаковали маршрутное такси, четверо пострадавших.

Главные тезисы

  • Российский дрон атаковал маршрутную маршрутку в Херсоне и вызвал ранения у четырех человек, среди которых водитель и пассажиры.
  • Пострадавшие получили различные травмы, включая минно-взрывные и обломочные ранения, требующие медицинской помощи.

Российский дрон атаковал маршрутку в Херсоне: есть пострадавшие

Около 6:30 российские оккупационные войска из беспилотника в центральной части Херсона атаковали маршрутное такси пригородного сообщения.

Как отмечается, в результате вражеской атаки пострадал 71-летний водитель. Он получил минно-взрывную травму и множественные обломочные ранения лица. В настоящее время мужчина находится в больнице.

Впоследствии стало известно еще о двух пострадавших — пассажирках транспортного средства.

Утром в результате атаки вражеского беспилотника на общественный транспорт пострадала добиравшаяся на работу работница одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета.

Позже количество пострадавших от атаки БПЛА по маршрутному такси в Херсоне выросло до четырех.

До четырех увеличилось количество пострадавших в результате утренней атаки вражеского дрона на маршрутное такси в Херсоне. К медикам за помощью обратилась 51-летняя женщина с контузией, взрывной травмой и острой реакцией на стресс.

Отмечается, что будет лечиться потерпевшая амбулаторно.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты атаковали волонтерское авто на Херсонщине — есть погибший и раненые
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
атака дронов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ убила 3 и ранила 29 человек в Донецкой и Херсонской областях
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Какие последствия атак России на Донетчину и Херсонщину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты убили двух человек на Херсонщине
Последствия новых атак России на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?