Оккупанты атаковали волонтерское авто на Херсонщине — есть погибший и раненые
Оккупанты атаковали волонтерское авто на Херсонщине — есть погибший и раненые

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
атака дронов
Read in English
Читати українською

В Бериславе Херсонской области 6 февраля в результате попадания российского беспилотника в эвакуационный автомобиль погиб мужчина, еще три человека получили ранения.

Главные тезисы

  • В результате атаки на волонтерское авто на Херсонщине погиб мужчина и трое людей получили ранения.
  • Российские оккупанты использовали дроны для атаки на эвакуационный автомобиль в Бериславе.
  • Попадание дронов привело к возгоранию транспорта и требовало срочного вмешательства волонтеров и медицинского персонала.

Россияне атаковали волонтерское авто в Бериславе: есть жертвы

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин.

В Бериславе русские военные атаковали дронами эвакуационный автомобиль. Во вражеский удар попали волонтеры, спасавшие людей от смертельной опасности. Их транспорт после попадания дронов сгорел.

По словам Прокудина, с 4 февраля они вместе с местными жителями не могли уехать из-за постоянной угрозы ударов российских БПЛА.

Только сегодня благодаря колоссальным усилиям наших военных их удалось спасти. В более безопасную общину эвакуировали волонтеров и четырех жителей, трое из них ранены. Все они находятся под наблюдением врачей.

Глава ОВА подчеркнул, что в результате попадания дрона в автомобиль смертельные травмы получил мужчина 1982 года рождения, а также выразил искренние соболезнования родным и близким.

Прошу услышать важное: когда вы откладываете эвакуацию с опасных территорий, вы подвергаете смертельному риску не только себя, но и тех, кто потом едет вас спасать из самого ада войны.

