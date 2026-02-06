Оккупанты атаковали волонтерское авто на Херсонщине — есть погибший и раненые

В Бериславе Херсонской области 6 февраля в результате попадания российского беспилотника в эвакуационный автомобиль погиб мужчина, еще три человека получили ранения.

Россияне атаковали волонтерское авто в Бериславе: есть жертвы

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин.

В Бериславе русские военные атаковали дронами эвакуационный автомобиль. Во вражеский удар попали волонтеры, спасавшие людей от смертельной опасности. Их транспорт после попадания дронов сгорел.

По словам Прокудина, с 4 февраля они вместе с местными жителями не могли уехать из-за постоянной угрозы ударов российских БПЛА.

Только сегодня благодаря колоссальным усилиям наших военных их удалось спасти. В более безопасную общину эвакуировали волонтеров и четырех жителей, трое из них ранены. Все они находятся под наблюдением врачей. Поделиться

Глава ОВА подчеркнул, что в результате попадания дрона в автомобиль смертельные травмы получил мужчина 1982 года рождения, а также выразил искренние соболезнования родным и близким.