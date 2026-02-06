Оккупанты атаковали волонтерское авто на Херсонщине — есть погибший и раненые

В Бериславе Херсонской области 6 февраля в результате попадания российского беспилотника в эвакуационный автомобиль погиб мужчина, еще три человека получили ранения.
Главные тезисы
- В результате атаки на волонтерское авто на Херсонщине погиб мужчина и трое людей получили ранения.
- Российские оккупанты использовали дроны для атаки на эвакуационный автомобиль в Бериславе.
- Попадание дронов привело к возгоранию транспорта и требовало срочного вмешательства волонтеров и медицинского персонала.
Россияне атаковали волонтерское авто в Бериславе: есть жертвы
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин.
В Бериславе русские военные атаковали дронами эвакуационный автомобиль. Во вражеский удар попали волонтеры, спасавшие людей от смертельной опасности. Их транспорт после попадания дронов сгорел.
По словам Прокудина, с 4 февраля они вместе с местными жителями не могли уехать из-за постоянной угрозы ударов российских БПЛА.
Глава ОВА подчеркнул, что в результате попадания дрона в автомобиль смертельные травмы получил мужчина 1982 года рождения, а также выразил искренние соболезнования родным и близким.
Прошу услышать важное: когда вы откладываете эвакуацию с опасных территорий, вы подвергаете смертельному риску не только себя, но и тех, кто потом едет вас спасать из самого ада войны.
