Россия убила четырех человек в Херсонской области с начала суток

Российские оккупанты обстреляли кафе в Херсоне, в результате чего погибли трое мужчин, два человека получили ранения. В Бериславском районе Херсонщины дрон РФ сбросил боеприпас на гражданское авто, что привело к гибели 64-летнего мужчины.
Главные тезисы
- Российские оккупанты убили четырех человек в Херсонской области, производя обстрел кафе и сброс боеприпасов на гражданское авто.
- Погибли мирные люди, двое мужчин погибли от обстрела, третий погиб после сброса боеприпасов, и еще один скончался от полученных ранений в больнице.
- Открыто досудебное расследование по факту совершения военного преступления, виновные лица должны быть привлечены к ответственности.
Оккупанты убили 4 мужчин в Херсонской области 8 января
Ориентировочно в 11:00 россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль на трассе вблизи села Тараса Шевченко Бериславской общины.
Также в больницу в среднем тяжести доставили 64-летнего местного жителя. Он получил взрывную травму, контузию, обломочные ранения лица и ноги. Пострадавший под наблюдением медиков.
Также при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 8 января около 12:20 военными РФ путем артиллерийских обстрелов было поражено одно из помещений кафе в Херсоне.
По предварительным данным, два человека погибли, еще трое получили ранения разной степени тяжести. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других пострадавших.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-