Россия убила четырех человек в Херсонской области с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Россия убила четырех человек в Херсонской области с начала суток

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
авто
Российские оккупанты обстреляли кафе в Херсоне, в результате чего погибли трое мужчин, два человека получили ранения. В Бериславском районе Херсонщины дрон РФ сбросил боеприпас на гражданское авто, что привело к гибели 64-летнего мужчины.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты убили четырех человек в Херсонской области, производя обстрел кафе и сброс боеприпасов на гражданское авто.
  • Погибли мирные люди, двое мужчин погибли от обстрела, третий погиб после сброса боеприпасов, и еще один скончался от полученных ранений в больнице.
  • Открыто досудебное расследование по факту совершения военного преступления, виновные лица должны быть привлечены к ответственности.

Оккупанты убили 4 мужчин в Херсонской области 8 января

Ориентировочно в 11:00 россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль на трассе вблизи села Тараса Шевченко Бериславской общины.

В результате сброса взрывчатки с БпЛА погиб мужчина 1962 года рождения.

Также в больницу в среднем тяжести доставили 64-летнего местного жителя. Он получил взрывную травму, контузию, обломочные ранения лица и ноги. Пострадавший под наблюдением медиков.

Также при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 8 января около 12:20 военными РФ путем артиллерийских обстрелов было поражено одно из помещений кафе в Херсоне.

По предварительным данным, два человека погибли, еще трое получили ранения разной степени тяжести. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других пострадавших.

Позже начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что 57-летний мужчина, получивший ранение в кафе, к сожалению, скончался в больнице.

