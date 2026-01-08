Росія вбила чотирьох людей на Херсонщині від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вбила чотирьох людей на Херсонщині від початку доби

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсонщина
Read in English

Російські окупанти обстріляли кафе у Херсоні, внаслідок чого загинули троє чоловіків, двоє людей отримали поранення. У Бериславському районі Херсонщини дрон РФ скинув боєприпас на цивільне авто, що призвело до загибелі 64-річного чоловіка.

Головні тези:

  • Російські окупанти вбили чотирьох людей під час обстрілу кафе в Херсоні та скидання боєприпасів на цивільне авто в Бериславському районі.
  • Відкрито досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі мирних людей на Херсонщині.

Окупанти вбили 4 чоловіків на Херсонщині 8 січня

Орієнтовно об 11:00 росіяни атакували з дрона цивільну автівку на трасі поблизу села Тараса Шевченка Бериславської громади.

Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА загинув чоловік 1962 року народження.

Також до лікарні у середньому стані тяжкості доставили 64-річного місцевого жителя. Він дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення обличчя та ноги. Постраждалий — під наглядом медиків.

Також за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 8 січня близько 12:20 військовими РФ шляхом артилерійського обстрілу було уражено одне з приміщень кафе у Херсоні.

За попередніми даними, двоє людей загинуло, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі тривають заходи з встановлення інших потерпілих.

Пізніше начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що 57-річний чоловік, який отримав поранення у кафе, на жаль, помер у лікарні.

Категорія
Україна
Дата публікації
