Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні — є поранені

Російські військові обстріляли територію лікарні у Дніпровському районі Херсона, поранені дві людини, зокрема медпрацівниця.

РФ обстріляла медзаклад у Херсоні: є поранені

Орієнтовно об 11.00 російські окупанти обстріляли Дніпровський район міста.

Як зазначається, вчергове під ворожий удар потрапила територія одного з медзакладів. Внаслідок цієї атаки постраждали двоє людей.

Зокрема, 36-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення голови. Після надання медичної допомоги потерпіла далі лікуватиметься амбулаторно.

Ще одна поранена — 57-річна медпрацівниця: у неї мінно-вибухова травма та уламкове поранення ноги. У момент ворожого обстрілу потерпіла перебувала в приміщенні.

Стан працівниці медзакладу, яка отримала поранення через обстріл лікарні у Херсоні — задовільний. Їй надали необхідну допомогу й жінка повернулась до роботи, повідомив гендиректор Віктор Колісник.