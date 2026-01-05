Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні — є поранені
Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні — є поранені

Херсон
Джерело:  Суспільне

Російські військові обстріляли територію лікарні у Дніпровському районі Херсона, поранені дві людини, зокрема медпрацівниця.

Головні тези:

  • Російські війська обстріляли лікарню у Херсоні, поранені дві людини, включаючи медпрацівницю.
  • Обстріл стався в Дніпровському районі міста, де окупанти вдарили по медичному закладу.
  • Поранені отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення голови та ноги.

РФ обстріляла медзаклад у Херсоні: є поранені

Орієнтовно об 11.00 російські окупанти обстріляли Дніпровський район міста.

Як зазначається, вчергове під ворожий удар потрапила територія одного з медзакладів. Внаслідок цієї атаки постраждали двоє людей.

Зокрема, 36-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення голови. Після надання медичної допомоги потерпіла далі лікуватиметься амбулаторно.

Ще одна поранена — 57-річна медпрацівниця: у неї мінно-вибухова травма та уламкове поранення ноги. У момент ворожого обстрілу потерпіла перебувала в приміщенні.

Стан працівниці медзакладу, яка отримала поранення через обстріл лікарні у Херсоні — задовільний. Їй надали необхідну допомогу й жінка повернулась до роботи, повідомив гендиректор Віктор Колісник.

За його словами, війська РФ другий день поспіль б'ють по лікарні. Сьогодні уламком пошкоджене вікно у коридорі поліклініки. Учора пошкоджені понад 40 вікон, зруйнований перехід між поліклінікою і стаціонаром.

