Російський дрон скинув вибухівку на авто у Херсоні — загинули жінка і дитина

У Корабельному районі Херсона російські терористи вбили жінку з дитиною. Близько 19:40 окупанти скинули вибухівку з дрона на автівку, через що на місці загинула 34-річна херсонка та 6-річна дитина. Мої щирі співчуття рідним та близьким.