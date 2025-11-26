Російський дрон скинув вибухівку на авто у Херсоні — загинули жінка і дитина
Російський дрон скинув вибухівку на авто у Херсоні — загинули жінка і дитина

У Корабельному районі Херсона росіяни скинули вибухівку з дрона на автомобіль, унаслідок чого на місці загинула жінка та дитина, поранення отримав чоловік.

Головні тези:

  • Російський дрон вбив жінку та дитину в Херсоні, скинувши вибухівку на авто.
  • Під час нападу жінка та 6-річна дитина загинули, а чоловік отримав серйозні поранення.

Росія вбила у Херсоні жінку та дитину

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

У Корабельному районі Херсона російські терористи вбили жінку з дитиною. Близько 19:40 окупанти скинули вибухівку з дрона на автівку, через що на місці загинула 34-річна херсонка та 6-річна дитина. Мої щирі співчуття рідним та близьким.

За словами Прокудіна, також поранення отримав 50-річний чоловік, якого доправили до лікарні з контузією, вибуховою й закритою черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями голови, шиї, спини та руки.

