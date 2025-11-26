Російський дрон скинув вибухівку на авто у Херсоні — загинули жінка і дитина

У Корабельному районі Херсона росіяни скинули вибухівку з дрона на автомобіль, унаслідок чого на місці загинула жінка та дитина, поранення отримав чоловік.
Головні тези:
- Російський дрон вбив жінку та дитину в Херсоні, скинувши вибухівку на авто.
- Під час нападу жінка та 6-річна дитина загинули, а чоловік отримав серйозні поранення.
Росія вбила у Херсоні жінку та дитину
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За словами Прокудіна, також поранення отримав 50-річний чоловік, якого доправили до лікарні з контузією, вибуховою й закритою черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями голови, шиї, спини та руки.
