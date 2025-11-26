Российский дрон сбросил взрывчатку на авто в Херсоне — погибли женщина и ребенок
Российский дрон сбросил взрывчатку на авто в Херсоне — погибли женщина и ребенок

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
дрон
В Корабельном районе Херсона россияне сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, в результате чего на месте погибла женщина и ребенок, ранения получил мужчина.

  • Российский дрон сбросил взрывчатку на автомобиль в Херсоне, что привело к гибели женщины и ребенка, а также ранению мужчины.
  • Убийство произошло в Корабельном районе Херсона, о чем сообщил начальник Херсонской областной военной администрации.

Россия убила в Херсоне женщину и ребенка

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

В Корабельном районе Херсона русские террористы убили женщину с ребенком. Около 19:40 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, из-за чего на месте погибла 34-летняя херсонка и 6-летний ребенок. Мои искренние соболезнования родным и близким.

По словам Прокудина, также ранение получил 50-летний мужчина, доставленный в больницу с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой, обломочными ранениями головы, шеи, спины и руки.

