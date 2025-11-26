Российский дрон сбросил взрывчатку на авто в Херсоне — погибли женщина и ребенок

В Корабельном районе Херсона русские террористы убили женщину с ребенком. Около 19:40 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, из-за чего на месте погибла 34-летняя херсонка и 6-летний ребенок. Мои искренние соболезнования родным и близким.