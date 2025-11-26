Российский дрон сбросил взрывчатку на авто в Херсоне — погибли женщина и ребенок

В Корабельном районе Херсона россияне сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, в результате чего на месте погибла женщина и ребенок, ранения получил мужчина.
Главные тезисы
- Российский дрон сбросил взрывчатку на автомобиль в Херсоне, что привело к гибели женщины и ребенка, а также ранению мужчины.
- Убийство произошло в Корабельном районе Херсона, о чем сообщил начальник Херсонской областной военной администрации.
Россия убила в Херсоне женщину и ребенка
Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По словам Прокудина, также ранение получил 50-летний мужчина, доставленный в больницу с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой, обломочными ранениями головы, шеи, спины и руки.
