Россия массированно обстреляла Херсон — погибли три женщины
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно обстреляла Херсон — погибли три женщины

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсон
Читати українською

Из-за российского обстрела Херсона 22 ноября погибли три женщины, еще она женщина получила ранения.

Главные тезисы

  • В результате массированного обстрела Херсона со стороны российских войск погибли три женщины.
  • Официальные лица и полиция выразили соболезнования родным погибших и пострадавших в результате трагических событий в Херсоне.

Россия убила трех женщин в Херсоне

Стало известно еще об одной раненой женщине и одной погибшей в результате обстрела Днепровского района со стороны российских оккупационных войск примерно в 14:30. Травмы, несовместимые с жизнью, получила 78-летняя херсонка. Соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении начальника Херсонской МВА Ярослава Шанько.

Он отметил, что пострадавшую 77-летнюю женщину сотрудники полиции доставили в больницу с контузией, минно-взрывной травмой и ранением левой голени.

Позже стало известно еще о двух погибших в результате российских обстрелов Днепровского района Херсона в субботу.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Стало известно о гибели еще двух женщин из-за российских обстрелов Днепровского района Херсона.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Начальник Херсонской ОВА

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия била по Херсонщине, Донетчине и Полтавщине — 2 погибших и 25 пострадавших
ДСНС Украины
Какие последствия новых атак России на Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Херсон, Одесскую и Запорожскую области — есть погибшие и раненые
ДСНС Украины
Последствия атак России на Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне убили 3 и ранили 14 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Последствия российских атак на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?