Россия массированно обстреляла Херсон — погибли три женщины

Стало известно еще об одной раненой женщине и одной погибшей в результате обстрела Днепровского района со стороны российских оккупационных войск примерно в 14:30. Травмы, несовместимые с жизнью, получила 78-летняя херсонка. Соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении начальника Херсонской МВА Ярослава Шанько.