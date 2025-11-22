Россия массированно обстреляла Херсон — погибли три женщины

Из-за российского обстрела Херсона 22 ноября погибли три женщины, еще она женщина получила ранения.
Главные тезисы
- В результате массированного обстрела Херсона со стороны российских войск погибли три женщины.
- Официальные лица и полиция выразили соболезнования родным погибших и пострадавших в результате трагических событий в Херсоне.
Россия убила трех женщин в Херсоне
Стало известно еще об одной раненой женщине и одной погибшей в результате обстрела Днепровского района со стороны российских оккупационных войск примерно в 14:30. Травмы, несовместимые с жизнью, получила 78-летняя херсонка. Соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении начальника Херсонской МВА Ярослава Шанько.
Он отметил, что пострадавшую 77-летнюю женщину сотрудники полиции доставили в больницу с контузией, минно-взрывной травмой и ранением левой голени.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
