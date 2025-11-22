Росія масовано обстріляла Херсон — загинули три жінки

Через російський обстріл Херсона 22 листопада загинуло троє жінок, ще одна жінка зазнала поранень.

Росія вбила трьох жінок у Херсоні

Стало відомо про ще одну поранену жінку і одну загиблу внаслідок обстрілу Дніпровського району з боку російських окупаційних військ приблизно о 14:30. Травми, несумісні з життям, дістала 78-річна херсонка. Співчуття рідним та близьким, — йдеться у дописі начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька.

Він зазначив, що постраждалу 77-річну жінку співробітники поліції доставили до лікарні з контузією, мінно-вибуховою травмою та пораненням лівої гомілки.

Пізніше стало відомо про ще двох загиблих унаслідок російського обстрілу Дніпровського району Херсона в суботу. Поширити

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.