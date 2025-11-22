Росія масовано обстріляла Херсон — загинули три жінки
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано обстріляла Херсон — загинули три жінки

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон

Через російський обстріл Херсона 22 листопада загинуло троє жінок, ще одна жінка зазнала поранень.

Головні тези:

  • Російський обстріл у Херсоні призвів до загибелі трьох жінок та поранень однієї.
  • Один із постраждалих, 78-річна жінка, отримала травми, несумісні із життям.
  • Офіційні особи та поліція висловили співчуття рідним загиблих та поранених.

Росія вбила трьох жінок у Херсоні

Стало відомо про ще одну поранену жінку і одну загиблу внаслідок обстрілу Дніпровського району з боку російських окупаційних військ приблизно о 14:30. Травми, несумісні з життям, дістала 78-річна херсонка. Співчуття рідним та близьким, — йдеться у дописі начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька.

Він зазначив, що постраждалу 77-річну жінку співробітники поліції доставили до лікарні з контузією, мінно-вибуховою травмою та пораненням лівої гомілки.

Пізніше стало відомо про ще двох загиблих унаслідок російського обстрілу Дніпровського району Херсона в суботу.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Стало відомо про загибель ще двох жінок через російський обстріл Дніпровського району Херсона.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Начальник Херсонської ОВА

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія била по Херсонщині, Донеччині та Полтавщині — 2 загиблих та 25 потерпілих
ДСНС України
Які наслідки нових атак Росії на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Херсон, Одеську та Запорізьку області — є загиблі й поранені
ДСНС України
Наслідки атак Росії на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили 3 та поранили 14 цивільних на Донеччині й Херсонщині
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Наслідки російських атак на Україну

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?