Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне — есть раненые

Российские военные обстреляли территорию больницы в Днепровском районе Херсона, ранены два человека, в том числе медработница.
Главные тезисы
- Российские военные обстреляли территорию больницы в Херсоне, ранения получили два человека, включая медсестру.
- После обстрела обнаружены минно-взрывные травмы и обломочные ранения головы и ноги у пострадавших.
- Пострадавшие получили медицинскую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.
РФ обстреляла медучреждение в Херсоне: есть раненые
Ориентировочно в 11:00 российские оккупанты обстреляли Днепровский район города.
Как отмечается, в очередной раз под вражеский удар попала территория одного из медучреждений. В результате этой атаки пострадали два человека.
В частности, 36-летняя женщина получила минно-взрывную травму и обломочные ранения головы. После оказания медицинской помощи пострадавшая будет лечиться амбулаторно.
Состояние работницы медучреждения, получившей ранения из-за обстрела больницы в Херсоне, — удовлетворительное. Ей предоставили необходимую помощь и женщина вернулась к работе, сообщил гендиректор Виктор Колесник.
По его словам, войска РФ второй день подряд избивают по больнице. Сегодня обломком повреждено окно в коридоре поликлиники. Вчера повреждено более 40 окон, разрушен переход между поликлиникой и стационаром.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-