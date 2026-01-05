Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне — есть раненые

Российские военные обстреляли территорию больницы в Днепровском районе Херсона, ранены два человека, в том числе медработница.

РФ обстреляла медучреждение в Херсоне: есть раненые

Ориентировочно в 11:00 российские оккупанты обстреляли Днепровский район города.

Как отмечается, в очередной раз под вражеский удар попала территория одного из медучреждений. В результате этой атаки пострадали два человека.

В частности, 36-летняя женщина получила минно-взрывную травму и обломочные ранения головы. После оказания медицинской помощи пострадавшая будет лечиться амбулаторно.

Еще одна раненая — 57-летняя медработница: у нее минно-взрывная травма и обломочное ранение ноги. В момент вражеского обстрела потерпевшая находилась в помещении. Поделиться

Состояние работницы медучреждения, получившей ранения из-за обстрела больницы в Херсоне, — удовлетворительное. Ей предоставили необходимую помощь и женщина вернулась к работе, сообщил гендиректор Виктор Колесник.