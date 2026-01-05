Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне — есть раненые
Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне — есть раненые

Херсон
Read in English
Читати українською
Источник:  Суспільне

Российские военные обстреляли территорию больницы в Днепровском районе Херсона, ранены два человека, в том числе медработница.

Главные тезисы

  • Российские военные обстреляли территорию больницы в Херсоне, ранения получили два человека, включая медсестру.
  • После обстрела обнаружены минно-взрывные травмы и обломочные ранения головы и ноги у пострадавших.
  • Пострадавшие получили медицинскую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

РФ обстреляла медучреждение в Херсоне: есть раненые

Ориентировочно в 11:00 российские оккупанты обстреляли Днепровский район города.

Как отмечается, в очередной раз под вражеский удар попала территория одного из медучреждений. В результате этой атаки пострадали два человека.

В частности, 36-летняя женщина получила минно-взрывную травму и обломочные ранения головы. После оказания медицинской помощи пострадавшая будет лечиться амбулаторно.

Еще одна раненая — 57-летняя медработница: у нее минно-взрывная травма и обломочное ранение ноги. В момент вражеского обстрела потерпевшая находилась в помещении.

Состояние работницы медучреждения, получившей ранения из-за обстрела больницы в Херсоне, — удовлетворительное. Ей предоставили необходимую помощь и женщина вернулась к работе, сообщил гендиректор Виктор Колесник.

По его словам, войска РФ второй день подряд избивают по больнице. Сегодня обломком повреждено окно в коридоре поликлиники. Вчера повреждено более 40 окон, разрушен переход между поликлиникой и стационаром.

