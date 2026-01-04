Россияне убили двух человек в Херсонской области
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне убили двух человек в Херсонской области

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Последствия атак России на Херсонщинуво
Read in English
Читати українською

В течение 3 января российские захватчики убили двух мирных жителей в Херсонской области. Также сообщается, что еще двое гражданских пострадали в результате атак врага.

Главные тезисы

  • Оккупанты повредили сеть электротранспорта, магазин и частные автомобили.
  • За прошедшие сутки из освобожденных общин региона эвакуировали 18 человек.

Последствия атак России на Херсонщину

Об актуальной ситуации в регионе рассказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По словам последнего, армия РФ наносила удары по критической и социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области.

На этот раз враг повредил 8 многоэтажек и 6 частных домов.

Кроме того, российские захватчики повредили сеть электротранспорта, магазин и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 — получили ранения, — официально подтвердил Александр Прокудин.

В течение 3 января под российскими дроновыми, авиационными и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зеленовка, Приднепровское, Садовое, Дарьевка, Ивановка, Никольское, Новотягинка, Токаревка, Белозерка, Днепровское, Надеевка, Кизомис, Янтарное, Стани Берислав, Раковка, Нововоронцовка, Милово, Дудчаны, Республиканец, Золотая Балка, Одрадокаменка, Новорайск, Красный Маяк, Веселый, Казацкий и Херсон.

Вчера из освобожденных общин региона эвакуировали 18 человек. Напоминаю, если вы хотите выехать в более безопасные места, обращайтесь в областной контакт-центр: 0800 101 102 и 0800 330 951, — напомнил Прокудин.

