Россияне убили двух человек в Херсонской области

В течение 3 января российские захватчики убили двух мирных жителей в Херсонской области. Также сообщается, что еще двое гражданских пострадали в результате атак врага.

Последствия атак России на Херсонщину

Об актуальной ситуации в регионе рассказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По словам последнего, армия РФ наносила удары по критической и социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области.

На этот раз враг повредил 8 многоэтажек и 6 частных домов.

Кроме того, российские захватчики повредили сеть электротранспорта, магазин и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 — получили ранения, — официально подтвердил Александр Прокудин. Поделиться

В течение 3 января под российскими дроновыми, авиационными и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зеленовка, Приднепровское, Садовое, Дарьевка, Ивановка, Никольское, Новотягинка, Токаревка, Белозерка, Днепровское, Надеевка, Кизомис, Янтарное, Стани Берислав, Раковка, Нововоронцовка, Милово, Дудчаны, Республиканец, Золотая Балка, Одрадокаменка, Новорайск, Красный Маяк, Веселый, Казацкий и Херсон.