Росіяни вбили двох людей на Херсонщині
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Наслідки атак Росії на Херсонщину
Read in English

Протягом 3 січня російські загарбники вбили двох мирних мешканців у Херсонській області. Також повідомляється, що ще двоє цивільних постраждали внаслідок атак ворога.

Головні тези:

  • Окупанти понівечили мережу електротранспорту, магазин та приватні автомобілі.
  • Протягом минулої доби зі звільнених громад регіону евакуювали 18 людей. 

Про актуальну ситуацію в регіоні розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами останнього, армія РФ завдавала ударів по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області.

Цього разу ворог пошкодив 8 багатоповерхівок та 6 приватних будинків.

Окрім того, російські загарбники понівечили мережу електротранспорту, магазин  та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 —  дістали поранення, — офіційно підтвердив Олександр Прокудін.

Протягом 3 січня під російськими дроновими, авіаційними та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Садове, Дар'ївка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Білозерка, Дніпровське, Надіївка, Кізомис, Янтарне, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Раківка, Нововоронцовка, Милове, Дудчани, Республіканець, Золота Балка, Одрадокам'янка, Новорайськ, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 18 людей. Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951, — нагадав Прокудін.

