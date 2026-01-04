Росіяни вбили двох людей на Херсонщині

Протягом 3 січня російські загарбники вбили двох мирних мешканців у Херсонській області. Також повідомляється, що ще двоє цивільних постраждали внаслідок атак ворога.
Головні тези:
- Окупанти понівечили мережу електротранспорту, магазин та приватні автомобілі.
- Протягом минулої доби зі звільнених громад регіону евакуювали 18 людей.
Наслідки атак Росії на Херсонщину
Про актуальну ситуацію в регіоні розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За словами останнього, армія РФ завдавала ударів по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області.
Цього разу ворог пошкодив 8 багатоповерхівок та 6 приватних будинків.
Окрім того, російські загарбники понівечили мережу електротранспорту, магазин та приватні автомобілі.
Протягом 3 січня під російськими дроновими, авіаційними та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Садове, Дар'ївка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Білозерка, Дніпровське, Надіївка, Кізомис, Янтарне, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Раківка, Нововоронцовка, Милове, Дудчани, Республіканець, Золота Балка, Одрадокам'янка, Новорайськ, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.
