Повітряний бій Росії і України — знешкоджено 39 цілей

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 3-4 січня російські окупанти здійснювали атаку 52 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі та сході країни.
- Атака ворога триває, не ігноруйте повітряну тривогу.
ППО звітує про результати своєї роботи
Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ — РФ, Донецьк — ТОТ, близько 40 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки.
