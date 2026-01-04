Повітряний бій Росії і України — знешкоджено 39 цілей
Повітряний бій Росії і України — знешкоджено 39 цілей

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про результати своєї роботи
Read in English

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 3-4 січня російські окупанти здійснювали атаку 52 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі та сході країни.
  • Атака ворога триває, не ігноруйте повітряну тривогу.

ППО звітує про результати своєї роботи

Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ — РФ, Донецьк — ТОТ, близько 40 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

