Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 39 целей
Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах своей работы
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в течение ночи 3-4 января российские оккупанты совершали атаку 52 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
  • Атака врага продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

Российские дроны летели по направлениям: Орел, Брянск, Курск — РФ, Донецк — ТОТ, около 40 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 39 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

