Дрони РФ поцілили у пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині — є жертви

Війська РФ уранці 5 січня атакували з дронів пункт видачі гуманітарної допомоги в одному із населених пунктів Дарʼївської громади Херсонщини, загинув 64-річний чоловік, ще двоє людей поранені.
Головні тези:
- Дрони РФ атакували пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині, призвівши до загибелі однієї людини та поранення інших.
- На жаль, подібні напади є прикладом безжалісного військового втручання та порушення міжнародних норм.
Росія атакувала пункт видачі гуманітарки на Херсонщині: є жертви
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російські терористи атакували з дронів пункт видачі гуманітарної допомоги в одному із населених пунктів Дарʼївської громади.
Як зазначається, щонайменше три дрони росіяни спрямували на приміщення, в якому місцеві жителі отримували речі першої необхідності.
Внаслідок ворожого удару загинув 64-річний чоловік.
Також поранення дістали 79-річна жінка та 71-річний чоловік. У них - вибухові травми та уламкові поранення.
Бригада «швидкої» доставила постраждалих до лікарні у стані середньої тяжкості.
