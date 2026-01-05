Дрони РФ поцілили у пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині — є жертви
Дрони РФ поцілили у пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині — є жертви

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
атака дронів

Війська РФ уранці 5 січня атакували з дронів пункт видачі гуманітарної допомоги в одному із населених пунктів Дарʼївської громади Херсонщини, загинув 64-річний чоловік, ще двоє людей поранені.

Головні тези:

  • Дрони РФ атакували пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині, призвівши до загибелі однієї людини та поранення інших.
  • На жаль, подібні напади є прикладом безжалісного військового втручання та порушення міжнародних норм.

Росія атакувала пункт видачі гуманітарки на Херсонщині: є жертви

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські терористи атакували з дронів пункт видачі гуманітарної допомоги в одному із населених пунктів Дарʼївської громади.

Як зазначається, щонайменше три дрони росіяни спрямували на приміщення, в якому місцеві жителі отримували речі першої необхідності.

Внаслідок ворожого удару загинув 64-річний чоловік.

Також поранення дістали 79-річна жінка та 71-річний чоловік. У них - вибухові травми та уламкові поранення.

Бригада «швидкої» доставила постраждалих до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також в ОВА повідомили, що близько 07.20 росіяни атакували з дрона чоловіка на трасі у Бериславському районі. За даними ОВА, 64-річний місцевий житель дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення ніг та обличчя. Постраждалому надали першу медичну допомогу.

