Дрони РФ поцілили у пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині — є жертви

Також в ОВА повідомили, що близько 07.20 росіяни атакували з дрона чоловіка на трасі у Бериславському районі. За даними ОВА, 64-річний місцевий житель дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення ніг та обличчя. Постраждалому надали першу медичну допомогу.