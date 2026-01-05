Дроны РФ атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области — есть жертвы
Категория
Украина
Дата публикации

Дроны РФ атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области — есть жертвы

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
атака дронв
Читати українською

Войска РФ утром 5 января атаковали с дронов пункт выдачи гуманитарной помощи в одном из населенных пунктов Дарьевской общины Херсонщины, погиб 64-летний мужчина, еще два человека ранены.

Главные тезисы

  • В ходе атаки дронов РФ на пункт гуманитарной помощи в Херсонской области погиб 64-летний мужчина, еще два человека получили ранения.
  • Подобные нападения свидетельствуют о безжалостном военном вмешательстве и нарушении международных норм со стороны России.

Россия атаковала пункт выдачи гуманитарки в Херсонской области: есть жертвы

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Российские террористы атаковали с дронов пункт выдачи гуманитарной помощи в одном из населенных пунктов Дарьевской общины.

Как отмечается, по меньшей мере, три дрона россияне направили на помещение, в котором местные жители получали вещи первой необходимости.

В результате вражеского удара погиб 64-летний мужчина.

Также ранения получили 79-летняя женщина и 71-летний мужчина. В них — взрывные травмы и обломочные ранения.

Бригада «скорой» доставила пострадавших в больницу в состоянии средней тяжести.

Также в ОВА сообщили, что около 07:20 россияне атаковали с дрона мужчину на трассе в Бериславском районе. По данным ОВА, 64-летний местный житель получил взрывную травму, множественные обломочные ранения ног и лица. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российский дрон сбросил взрывчатку на авто в Херсоне — погибли женщина и ребенок
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне убили двух человек в Херсонской области
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Последствия атак России на Херсонщинуво
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне — есть раненые
Херсон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?