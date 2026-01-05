Дроны РФ атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области — есть жертвы

Войска РФ утром 5 января атаковали с дронов пункт выдачи гуманитарной помощи в одном из населенных пунктов Дарьевской общины Херсонщины, погиб 64-летний мужчина, еще два человека ранены.
Главные тезисы
- В ходе атаки дронов РФ на пункт гуманитарной помощи в Херсонской области погиб 64-летний мужчина, еще два человека получили ранения.
- Подобные нападения свидетельствуют о безжалостном военном вмешательстве и нарушении международных норм со стороны России.
Россия атаковала пункт выдачи гуманитарки в Херсонской области: есть жертвы
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Российские террористы атаковали с дронов пункт выдачи гуманитарной помощи в одном из населенных пунктов Дарьевской общины.
Как отмечается, по меньшей мере, три дрона россияне направили на помещение, в котором местные жители получали вещи первой необходимости.
В результате вражеского удара погиб 64-летний мужчина.
Также ранения получили 79-летняя женщина и 71-летний мужчина. В них — взрывные травмы и обломочные ранения.
Бригада «скорой» доставила пострадавших в больницу в состоянии средней тяжести.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-