Дроны РФ атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области — есть жертвы

Также в ОВА сообщили, что около 07:20 россияне атаковали с дрона мужчину на трассе в Бериславском районе. По данным ОВА, 64-летний местный житель получил взрывную травму, множественные обломочные ранения ног и лица. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь.