Росія вчергове обстріляла Херсон — четверо постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вчергове обстріляла Херсон — четверо постраждалих

Херсонська ОВА
Херсон

У Дніпровському районі Херсона внаслідок російського обстрілу вранці 8 січня поранені четверо людей, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Головні тези:

  • Російський обстріл в Херсоні призвів до поранень четверо жителів, серед яких дві жінки та два чоловіки.
  • Постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості з вибуховими травмами та контузіями.
  • Херсонська ОВА підтвердила факт обстрілу російськими військовими у Дніпровському районі міста.

Російські окупанти обстріляли Херсон: є постраждалі

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Близько 06:30 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки постраждали четверо людей: жінки 44 та 39 років, а також чоловіки 33 й 47 років.

Вони дістали вибухові травми та контузії.

Постраждалих шпиталізували у стані середньої тяжкості.

