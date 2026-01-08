Росія вчергове обстріляла Херсон — четверо постраждалих

У Дніпровському районі Херсона внаслідок російського обстрілу вранці 8 січня поранені четверо людей, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Головні тези:
- Російський обстріл в Херсоні призвів до поранень четверо жителів, серед яких дві жінки та два чоловіки.
- Постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості з вибуховими травмами та контузіями.
- Херсонська ОВА підтвердила факт обстрілу російськими військовими у Дніпровському районі міста.
Російські окупанти обстріляли Херсон: є постраждалі
Про це повідомила Херсонська ОВА.
Вони дістали вибухові травми та контузії.
Постраждалих шпиталізували у стані середньої тяжкості.
