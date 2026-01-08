Россия в очередной раз обстреляла Херсон — четверо пострадавших

В Днепровском районе Херсона в результате российских обстрелов утром 8 января ранены четыре человека, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Главные тезисы
- В результате обстрела российскими военными Херсона четверо человек, две женщины и два мужчины, были ранены и госпитализированы в состоянии средней тяжести.
- Херсонская ОВА подтвердила факт обстрела в Днепровском районе города российскими оккупантами.
- Пострадавшие получили серьезные взрывные травмы и контузии в результате утреннего обстрела.
Российские оккупанты обстреляли Херсон: есть пострадавшие
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
Они получили взрывные травмы и контузии.
Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.
