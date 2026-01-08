Россия в очередной раз обстреляла Херсон — четверо пострадавших
Россия в очередной раз обстреляла Херсон — четверо пострадавших

Херсонская ОВА
Херсон
В Днепровском районе Херсона в результате российских обстрелов утром 8 января ранены четыре человека, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Российские оккупанты обстреляли Херсон: есть пострадавшие

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Около 06:30 русские военные обстреляли Днепровский район Херсона. В результате атаки пострадали четыре человека: женщины 44 и 39 лет, а также мужчины 33 и 47 лет.

Они получили взрывные травмы и контузии.

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

