Окупанти атакували волонтерське авто на Херсонщині — є загиблий та поранені

У Бериславі Херсонської області 6 лютого внаслідок влучання російського безпілотника в евакуаційний автомобіль загинув чоловік, ще троє людей дістали поранення.
Головні тези:
- Російські окупанти атакували волонтерське авто на Херсонщині, що спричинило загибель одного та поранення трьох осіб.
- Влучання дронів у евакуаційний автомобіль призвело до загоряння транспорту та негайному втручанню волонтерів і медичного персоналу.
Росіяни атакували волонтерське авто у Бериславі: є жертви
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
У Бериславі російські військові атакували дронами евакуаційний автомобіль. Під ворожий удар потрапили волонтери, які рятували людей від смертельної небезпеки. Їхній транспорт після влучань дронів згорів.
За словами Прокудіна, з 4 лютого вони разом із місцевими жителями не могли виїхати через постійну загрозу ударів російських БПЛА.
Очільник ОВА підкреслив, що внаслідок влучання дрона в автомобіль смертельні травми дістав чоловік 1982 року народження, а також висловив щирі співчуття рідним та близьким.
Прошу почути важливе: коли ви відкладаєте евакуацію з небезпечних територій, ви наражаєте на смертельний ризик не лише себе, а й тих, хто потім їде вас рятувати з самого пекла війни.
