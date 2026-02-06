Окупанти атакували волонтерське авто на Херсонщині — є загиблий та поранені
Окупанти атакували волонтерське авто на Херсонщині — є загиблий та поранені

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
авто
У Бериславі Херсонської області 6 лютого внаслідок влучання російського безпілотника в евакуаційний автомобіль загинув чоловік, ще троє людей дістали поранення.

Головні тези:

  • Російські окупанти атакували волонтерське авто на Херсонщині, що спричинило загибель одного та поранення трьох осіб.
  • Влучання дронів у евакуаційний автомобіль призвело до загоряння транспорту та негайному втручанню волонтерів і медичного персоналу.

Росіяни атакували волонтерське авто у Бериславі: є жертви

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

У Бериславі російські військові атакували дронами евакуаційний автомобіль. Під ворожий удар потрапили волонтери, які рятували людей від смертельної небезпеки. Їхній транспорт після влучань дронів згорів.

За словами Прокудіна, з 4 лютого вони разом із місцевими жителями не могли виїхати через постійну загрозу ударів російських БПЛА.

Лише сьогодні завдяки колосальним зусиллям наших військових їх вдалося врятувати. До більш безпечної громади евакуювали волонтерів та чотирьох мешканців, троє з них — поранені. Наразі всі вони перебувають під наглядом лікарів.

Очільник ОВА підкреслив, що внаслідок влучання дрона в автомобіль смертельні травми дістав чоловік 1982 року народження, а також висловив щирі співчуття рідним та близьким.

Прошу почути важливе: коли ви відкладаєте евакуацію з небезпечних територій, ви наражаєте на смертельний ризик не лише себе, а й тих, хто потім їде вас рятувати з самого пекла війни.

