Окупанти атакували волонтерське авто на Херсонщині — є загиблий та поранені

У Бериславі Херсонської області 6 лютого внаслідок влучання російського безпілотника в евакуаційний автомобіль загинув чоловік, ще троє людей дістали поранення.

Росіяни атакували волонтерське авто у Бериславі: є жертви

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

У Бериславі російські військові атакували дронами евакуаційний автомобіль. Під ворожий удар потрапили волонтери, які рятували людей від смертельної небезпеки. Їхній транспорт після влучань дронів згорів.

За словами Прокудіна, з 4 лютого вони разом із місцевими жителями не могли виїхати через постійну загрозу ударів російських БПЛА.

Лише сьогодні завдяки колосальним зусиллям наших військових їх вдалося врятувати. До більш безпечної громади евакуювали волонтерів та чотирьох мешканців, троє з них — поранені. Наразі всі вони перебувають під наглядом лікарів. Поширити

Очільник ОВА підкреслив, що внаслідок влучання дрона в автомобіль смертельні травми дістав чоловік 1982 року народження, а також висловив щирі співчуття рідним та близьким.