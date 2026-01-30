Окупанти РФ атакували маршрутку у Херсоні — є загиблий і поранені

Про трагедію повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько уточнив, що загиблий, скоріше за все, - водій маршрутки.

На зараз до лікарні доставлено двох постраждалих через атаку російських терористичних військ на маршрутне таксі в Херсоні близько опівдні. У чоловіків попередній діагноз — мінно-вибухова травма. Триває дообстеження. Інформація уточнюється.