Окупанти РФ атакували маршрутку у Херсоні — є загиблий і поранені

Уранці 30 січня армія РФ атакувала з РСЗВ громадський транспорт у Херсоні. Станом на 13.00 відомо про одного загиблого та 5 поранених.
Головні тези:
- Російські окупанти здійснили напад на маршрутку у Херсоні, в результаті чого загинула одна особа, а п'ятеро отримали поранення.
- Попередній діагноз постраждалих вказує на мінно-вибухову травму, їх стан поки що уточнюється під час обстеження в лікарні.
Росія атакувала маршрутку у Херсоні: є жертви
Про трагедію повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько уточнив, що загиблий, скоріше за все, - водій маршрутки.
На зараз до лікарні доставлено двох постраждалих через атаку російських терористичних військ на маршрутне таксі в Херсоні близько опівдні. У чоловіків попередній діагноз — мінно-вибухова травма. Триває дообстеження. Інформація уточнюється.
