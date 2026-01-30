Окупанти РФ атакували маршрутку у Херсоні — є загиблий і поранені
Окупанти РФ атакували маршрутку у Херсоні — є загиблий і поранені

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон
Read in English

Уранці 30 січня армія РФ атакувала з РСЗВ громадський транспорт у Херсоні. Станом на 13.00 відомо про одного загиблого та 5 поранених.

Головні тези:

  • Російські окупанти здійснили напад на маршрутку у Херсоні, в результаті чого загинула одна особа, а п'ятеро отримали поранення.
  • Попередній діагноз постраждалих вказує на мінно-вибухову травму, їх стан поки що уточнюється під час обстеження в лікарні.

Росія атакувала маршрутку у Херсоні: є жертви

Про трагедію повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські терористи вчергове атакували маршрутку у Херсоні. Попередньо, внаслідок обстрілу одна людина загинула, пʼятеро – дістали поранень.

Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько уточнив, що загиблий, скоріше за все, - водій маршрутки.

На зараз до лікарні доставлено двох постраждалих через атаку російських терористичних військ на маршрутне таксі в Херсоні близько опівдні. У чоловіків попередній діагноз — мінно-вибухова травма. Триває дообстеження. Інформація уточнюється.

