Оккупанты РФ атаковали маршрутку в Херсоне — есть погибший и раненые
Оккупанты РФ атаковали маршрутку в Херсоне — есть погибший и раненые

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсон
Read in English
Читати українською

Утром 30 января армия РФ атаковала с РСЗО общественный транспорт в Херсоне. По состоянию на 13.00 известно об одном погибшем и 5 раненых.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты атаковали маршрутку в Херсоне, результаты инцидента: один погибший и 5 раненых.
  • Предварительный диагноз пострадавших — минно-взрывная травма, состояние уточняется в больнице.

Россия атаковала маршрутку в Херсоне: есть жертвы

О трагедии сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Российские террористы в очередной раз атаковали маршрутку в Херсоне. Предварительно, в результате обстрела один человек погиб, пятеро — получили ранения.

Начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько уточнил, что погибший, скорее всего, водитель маршрутки.

В настоящее время в больницу доставлены двое пострадавших из-за атаки российских террористических войск на маршрутное такси в Херсоне около полудня. У мужчин предварительный диагноз — минно-взрывная травма. Продолжается дообследование. Информация уточняется.

