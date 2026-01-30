Оккупанты РФ атаковали маршрутку в Херсоне — есть погибший и раненые

Утром 30 января армия РФ атаковала с РСЗО общественный транспорт в Херсоне. По состоянию на 13.00 известно об одном погибшем и 5 раненых.
Главные тезисы
- Российские оккупанты атаковали маршрутку в Херсоне, результаты инцидента: один погибший и 5 раненых.
- Предварительный диагноз пострадавших — минно-взрывная травма, состояние уточняется в больнице.
Россия атаковала маршрутку в Херсоне: есть жертвы
О трагедии сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько уточнил, что погибший, скорее всего, водитель маршрутки.
В настоящее время в больницу доставлены двое пострадавших из-за атаки российских террористических войск на маршрутное такси в Херсоне около полудня. У мужчин предварительный диагноз — минно-взрывная травма. Продолжается дообследование. Информация уточняется.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-