Дрон РФ атакував маршрутку у Херсоні — є постраждалі

Російський дрон атакував маршрутку у Херсоні: є постраждалі

Близько 6.30 російські окупаційні війська з безпілотника в центральній частині Херсона атакували маршрутне таксі приміського сполучення.

Як зазначається, унаслідок ворожої атаки постраждав 71-річний водій. Він отримав мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення обличчя. Наразі чоловік перебуває у лікарні.

Згодом стало відомо про ще двох постраждалих - пасажирок транспортного засобу.

Зранку внаслідок атаки ворожого безпілотника на громадський транспорт постраждала працівниця одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради, яка добиралась на роботу. Поширити

Пізніше кількість постраждалих від атаки БПЛА по маршрутному таксі в Херсоні зросла до чотирьох.

До чотирьох збільшилась кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки ворожого дрона на маршрутне таксі в Херсоні. До медиків по допомогу звернулась 51-річна жінка з контузією, вибуховою травмою та гострою реакцією на стрес.

Зазначається, що лікуватиметься потерпіла амбулаторно.