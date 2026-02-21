Дрон РФ атакував маршрутку у Херсоні — є постраждалі

У Херсоні вранці 21 лютого російські військові безпілотником атакували маршрутне таксі, четверо постраждалих.
Головні тези:
- Російський дрон атакував маршрутне таксі в Херсоні, призвівши до постраждалих водія та пасажирів.
- Внаслідок ворожої атаки 71-річний водій отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення обличчя.
Російський дрон атакував маршрутку у Херсоні: є постраждалі
Близько 6.30 російські окупаційні війська з безпілотника в центральній частині Херсона атакували маршрутне таксі приміського сполучення.
Як зазначається, унаслідок ворожої атаки постраждав 71-річний водій. Він отримав мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення обличчя. Наразі чоловік перебуває у лікарні.
Згодом стало відомо про ще двох постраждалих - пасажирок транспортного засобу.
Пізніше кількість постраждалих від атаки БПЛА по маршрутному таксі в Херсоні зросла до чотирьох.
До чотирьох збільшилась кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки ворожого дрона на маршрутне таксі в Херсоні. До медиків по допомогу звернулась 51-річна жінка з контузією, вибуховою травмою та гострою реакцією на стрес.
Зазначається, що лікуватиметься потерпіла амбулаторно.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-