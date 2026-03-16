Новейший дрон РФ "Ланцет" с ИИ упал возле Монумента Независимости в Киеве

Этот удар "Ланцетом", который имел признаки использования автономного искусственного интеллекта, имел целью демонстрацию новых возможностей террористических ударов рашистов.
Главные тезисы
- Дрон РФ 'Ланцет' с искусственным интеллектом упал в центре Киева, демонстрируя новые возможности террористических ударов и автономной навигации.
- Анализ обломков 'Ланцета' указывает на роевое использование и возможное использование искусственного интеллекта в дроне.
Россия запустила по Киеву новейший дрон "Ланцет" с ИИ
РФ впервые применили для удара по Киеву новый тип ударных дронов, представляющих значительную угрозу.
По предварительной информации, полученной Defense Express из собственных источников, дрон, который сегодня упал рядом с Монументом Независимости — это "Ланцет".
Был ли именно этот объект целью этого удара или дрон целил во что-то другое выясняется. А сам факт его уничтожения именно в центре Киева не секрет.
В настоящее время идет анализ обломков. Но предварительно, на основе даже этой очень ограниченной информации, уже можно сделать несколько выводов.
С большой долей вероятности в этом дроне-камикадзе Ланцет был использован искусственный интеллект. Он был настроен на роевое использование, автономную навигацию, поиск целей и удар без связи с оператором. На это указывает очень необычная маркировка в виде цветных кругов.
Такая маркировка встречается на российских автономных дронах V2U. Как считается, оно нужно для того, чтобы дроны держались друг друга, двигаясь по стае. И сегодняшняя утренняя атака дронами по Киеву как раз и была групповой. Также не исключено, что на этой дроне была использована связь с помощью mesh-модемов или мобильной связи.
В то же время в центр Киева от границы РФ более 200 км. Может ли "Ланцет" вообще преодолеть такое расстояние в настоящее время является открытым вопросом и не исключенным вариантом. А вот в Киев с территории Беларуси 90 км.
Также следует добавить, что в целом сам факт попытки удара по центру Киева дроном "Ланцет", несущим боевую часть весом до 3 кг, усматривается лишь мероприятием демонстрации новых возможностей террористических ударов РФ. С другой стороны, снимает любые оговорки по автономизации украинских дальнобойных дронов.
В то же время советник Федорова Сергей Флеш Бескрестнов считает, что обломки Ланцета были намеренно сброшены с Шахедов как часть вражеской ИПСО.
