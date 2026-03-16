Новейший дрон РФ "Ланцет" с ИИ упал возле Монумента Независимости в Киеве

Россия запустила по Киеву новейший дрон "Ланцет" с ИИ

РФ впервые применили для удара по Киеву новый тип ударных дронов, представляющих значительную угрозу.

По предварительной информации, полученной Defense Express из собственных источников, дрон, который сегодня упал рядом с Монументом Независимости — это "Ланцет".

Был ли именно этот объект целью этого удара или дрон целил во что-то другое выясняется. А сам факт его уничтожения именно в центре Киева не секрет.

Обломки "Ланцета" в Киеве

На то, що именно "Ланцет" указывают обломки этого дрона. В частности, достаточно характерно Х-образное хвостовое оперение "Ланцета" с толкающим винтом. Также есть фото крыла, где номер с индексом RF.

В настоящее время идет анализ обломков. Но предварительно, на основе даже этой очень ограниченной информации, уже можно сделать несколько выводов.

С большой долей вероятности в этом дроне-камикадзе Ланцет был использован искусственный интеллект. Он был настроен на роевое использование, автономную навигацию, поиск целей и удар без связи с оператором. На это указывает очень необычная маркировка в виде цветных кругов.

Такая маркировка встречается на российских автономных дронах V2U. Как считается, оно нужно для того, чтобы дроны держались друг друга, двигаясь по стае. И сегодняшняя утренняя атака дронами по Киеву как раз и была групповой. Также не исключено, что на этой дроне была использована связь с помощью mesh-модемов или мобильной связи.

Что касается дальности полета "Ланцета", то она обычно фигурирует как 50 км, но это параметр — дальность связи. Но в РФ уже хвастались тем, что уже регулярно летают на дальность 90 км, а рекордом является 136 км.

В то же время в центр Киева от границы РФ более 200 км. Может ли "Ланцет" вообще преодолеть такое расстояние в настоящее время является открытым вопросом и не исключенным вариантом. А вот в Киев с территории Беларуси 90 км.

Также следует добавить, что в целом сам факт попытки удара по центру Киева дроном "Ланцет", несущим боевую часть весом до 3 кг, усматривается лишь мероприятием демонстрации новых возможностей террористических ударов РФ. С другой стороны, снимает любые оговорки по автономизации украинских дальнобойных дронов.

В то же время советник Федорова Сергей Флеш Бескрестнов считает, что обломки Ланцета были намеренно сброшены с Шахедов как часть вражеской ИПСО.