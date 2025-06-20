Россия атаковала многоэтажку в Сумах дроном "Ланцет" — есть раненая

Российские оккупанты вечером 20 июня атаковали многоэтажку в Сумах ударным дроном "Ланцет". Известно о пострадавшей.
Главные тезисы
- Российские оккупанты атаковали многоэтажку в Сумах ударным дроном “Ланцет”, пострадала 75-летняя женщина.
- Атаки на Сумскую область усилились, оккупанты использовали беспилотники для обстрелов жилых домов и гражданской инфраструктуры.
- Атаки на Сумы происходили как ночью, так и днем, при этом использовались реактивные системы залпового огня.
Оккупанты направили дрон на многоэтажку в Сумах
Об этом сообщил и.о. мэра Сум Артем Кобзарь.
По его словам, женщину отвезли в больницу на "скорой".
Со своей стороны Олег Григоров, глава Сумской ОВА, отметил, что оккупанты атаковали Сумскую общину беспилотниками.
В Сумах в результате атаки вражеского БпЛА повреждена кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных жилых домах. Предварительно это был удар БпЛА типа «Ланцет».
Пострадала 75-летняя женщина, которая на момент атаки находилась дома. Она получила обломочные ранения, госпитализирована.
В частности, 16 июня оккупанты ночью и днем атаковали Сумы беспилотниками. В результате "прилетов" были выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры.
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