Россия атаковала многоэтажку в Сумах дроном "Ланцет" — есть раненая

Российские оккупанты вечером 20 июня атаковали многоэтажку в Сумах ударным дроном "Ланцет". Известно о пострадавшей.

Оккупанты направили дрон на многоэтажку в Сумах

Об этом сообщил и.о. мэра Сум Артем Кобзарь.

Есть попадание "Ланцета" в многоквартирный дом. В результате пострадала одна женщина. Поделиться

По его словам, женщину отвезли в больницу на "скорой".

Со своей стороны Олег Григоров, глава Сумской ОВА, отметил, что оккупанты атаковали Сумскую общину беспилотниками.

В Сумах в результате атаки вражеского БпЛА повреждена кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных жилых домах. Предварительно это был удар БпЛА типа «Ланцет».

Пострадала 75-летняя женщина, которая на момент атаки находилась дома. Она получила обломочные ранения, госпитализирована.

Напомним, российские оккупанты усилили обстрелы Сумской области на фоне попытки создать в Сумской области "буферную зону". Поделиться

В частности, 16 июня оккупанты ночью и днем атаковали Сумы беспилотниками. В результате "прилетов" были выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры.