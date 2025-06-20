Россия атаковала многоэтажку в Сумах дроном "Ланцет" — есть раненая
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала многоэтажку в Сумах дроном "Ланцет" — есть раненая

Сумская ОВА
Сумы
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Российские оккупанты вечером 20 июня атаковали многоэтажку в Сумах ударным дроном "Ланцет". Известно о пострадавшей.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты атаковали многоэтажку в Сумах ударным дроном “Ланцет”, пострадала 75-летняя женщина.
  • Атаки на Сумскую область усилились, оккупанты использовали беспилотники для обстрелов жилых домов и гражданской инфраструктуры.
  • Атаки на Сумы происходили как ночью, так и днем, при этом использовались реактивные системы залпового огня.

Оккупанты направили дрон на многоэтажку в Сумах

Об этом сообщил и.о. мэра Сум Артем Кобзарь.

Есть попадание "Ланцета" в многоквартирный дом. В результате пострадала одна женщина.

По его словам, женщину отвезли в больницу на "скорой".

Со своей стороны Олег Григоров, глава Сумской ОВА, отметил, что оккупанты атаковали Сумскую общину беспилотниками.

В Сумах в результате атаки вражеского БпЛА повреждена кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных жилых домах. Предварительно это был удар БпЛА типа «Ланцет».

Пострадала 75-летняя женщина, которая на момент атаки находилась дома. Она получила обломочные ранения, госпитализирована.

Напомним, российские оккупанты усилили обстрелы Сумской области на фоне попытки создать в Сумской области "буферную зону".

В частности, 16 июня оккупанты ночью и днем атаковали Сумы беспилотниками. В результате "прилетов" были выбиты окна в жилых домах, объектах гражданской инфраструктуры.

Вечером 18 июня оккупанты ударили по окрестностям Сум с помощью реактивных систем залпового огня. В результате атаки пострадавших не было.

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