Росія атакувала багатоповерхівку у Сумах дроном "Ланцет" — є поранена

Російські окупанти ввечері 20 червня атакували багатоповерхівку в Сумах ударним дроном "Ланцет". Відомо про постраждалу.

Окупанти направили дрон на багатоповерхівку у Сумах

Про це повідомив в.о. мера Сум Артем Кобзар.

Є влучання "Ланцета" в багатоквартирний будинок. У результаті постраждала одна жінка. Поширити

За його словами, жінку відвезли до лікарні на "швидкій".

Зі свого боку Олег Григоров, голова Сумської ОВА, зазначив, що окупанти атакували Сумську громаду безпілотниками.

У Сумах внаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових житлових будинках. Попередньо, це був удар БпЛА типу «Ланцет».

Постраждала — 75-річна жінка, яка на момент атаки перебувала вдома. Вона отримала уламкові поранення, госпіталізована.

Нагадаємо, російські окупанти посилили обстріли Сумської області на тлі спроби створити в Сумській області "буферну зону". Поширити

Зокрема 16 червня окупанти вночі та вдень атакували Суми безпілотниками. Унаслідок "прильотів" було вибито вікна в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури.