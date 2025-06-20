Росія атакувала багатоповерхівку у Сумах дроном "Ланцет" — є поранена
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала багатоповерхівку у Сумах дроном "Ланцет" — є поранена

Сумська ОВА
Суми
Read in English

Російські окупанти ввечері 20 червня атакували багатоповерхівку в Сумах ударним дроном "Ланцет". Відомо про постраждалу.

Головні тези:

  • Російські окупанти атакували багатоповерхівку у Сумах за допомогою ударного дрона "Ланцет".
  • У результаті атаки постраждала 75-річна жінка, яка отримала уламкові поранення та була госпіталізована.

Окупанти направили дрон на багатоповерхівку у Сумах

Про це повідомив в.о. мера Сум Артем Кобзар.

Є влучання "Ланцета" в багатоквартирний будинок. У результаті постраждала одна жінка.

За його словами, жінку відвезли до лікарні на "швидкій".

Зі свого боку Олег Григоров, голова Сумської ОВА, зазначив, що окупанти атакували Сумську громаду безпілотниками.

У Сумах внаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових житлових будинках. Попередньо, це був удар БпЛА типу «Ланцет».

Постраждала — 75-річна жінка, яка на момент атаки перебувала вдома. Вона отримала уламкові поранення, госпіталізована.

Нагадаємо, російські окупанти посилили обстріли Сумської області на тлі спроби створити в Сумській області "буферну зону".

Зокрема 16 червня окупанти вночі та вдень атакували Суми безпілотниками. Унаслідок "прильотів" було вибито вікна в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури.

При цьому ввечері 18 червня окупанти вдарили по околицях Сум за допомогою реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки постраждалих не було.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Стармер висунув Путіну вимогу після атаки РФ на Суми
Стармер звернувся безпосередньо до Путіна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Удар відплати". У Росії заявили про потужну помсту України за Суми
Що сталося у Курській області
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи готує Росія наступ на Суми та Дніпропетровщину — дані НАТО
НАТО поділилося своїми розвідданими

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?