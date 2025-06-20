Росія атакувала багатоповерхівку у Сумах дроном "Ланцет" — є поранена

Російські окупанти ввечері 20 червня атакували багатоповерхівку в Сумах ударним дроном "Ланцет". Відомо про постраждалу.
Головні тези:
- Російські окупанти атакували багатоповерхівку у Сумах за допомогою ударного дрона "Ланцет".
- У результаті атаки постраждала 75-річна жінка, яка отримала уламкові поранення та була госпіталізована.
Окупанти направили дрон на багатоповерхівку у Сумах
Про це повідомив в.о. мера Сум Артем Кобзар.
За його словами, жінку відвезли до лікарні на "швидкій".
Зі свого боку Олег Григоров, голова Сумської ОВА, зазначив, що окупанти атакували Сумську громаду безпілотниками.
У Сумах внаслідок атаки ворожого БпЛА пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових житлових будинках. Попередньо, це був удар БпЛА типу «Ланцет».
Постраждала — 75-річна жінка, яка на момент атаки перебувала вдома. Вона отримала уламкові поранення, госпіталізована.
Зокрема 16 червня окупанти вночі та вдень атакували Суми безпілотниками. Унаслідок "прильотів" було вибито вікна в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури.
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