Наводил дроны "Ланцет" на Константиновку — правоохранители задержали агента спецслужб РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще одного российского информатора, корректировавшего налеты российских дронов-камикадзе типа «Ланцет» на жилую застройку Константиновки Донецкой области.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб РФ, который корректировал налеты дронов-камикадзе на жилые здания в Константиновке.
- Осведомитель передавал своим кураторам геолокации объектов социальной инфраструктуры в городе, где, по его мнению, могли находиться украинские защитники.
- Под видом переселенца информатор пытался скрыться во Львовской области, но был задержан правоохранительными органами.
СБУ задержала корректировщика дронов РФ по Константиновке
По материалам дела, наведением воздушных атак занимался завербованный россиянами 59-летний местный безработный. В поле зрения российских спецслужб он попал, когда призвал в Телеграмм-каналах к захвату общины.
Также осведомитель сдавал врагу координаты объектов социальной инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность города в условиях постоянных обстрелов со стороны россиян.
Из-за усиления регулярных атак РФ по городу информатор под видом переселенца эвакуировался во Львовскую область, чтобы «залечь на дно».
Впрочем, это ему не помогло. Сотрудники СБУ установили местонахождение агента и задержали его в съемной квартире. Во время обыска у него изъяли смартфон с поличным с оккупантами.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).
Решается вопрос дополнительной квалификации его преступлений. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
