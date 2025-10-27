Наводил дроны "Ланцет" на Константиновку — правоохранители задержали агента спецслужб РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще одного российского информатора, корректировавшего налеты российских дронов-камикадзе типа «Ланцет» на жилую застройку Константиновки Донецкой области.

СБУ задержала корректировщика дронов РФ по Константиновке

По материалам дела, наведением воздушных атак занимался завербованный россиянами 59-летний местный безработный. В поле зрения российских спецслужб он попал, когда призвал в Телеграмм-каналах к захвату общины.

Как установило расследование, фигурант передавал куратору геолокации построек, в которых, по его мнению, могли находиться украинские защитники. Поделиться

Также осведомитель сдавал врагу координаты объектов социальной инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность города в условиях постоянных обстрелов со стороны россиян.

Из-за усиления регулярных атак РФ по городу информатор под видом переселенца эвакуировался во Львовскую область, чтобы «залечь на дно».

Впрочем, это ему не помогло. Сотрудники СБУ установили местонахождение агента и задержали его в съемной квартире. Во время обыска у него изъяли смартфон с поличным с оккупантами.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Решается вопрос дополнительной квалификации его преступлений. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.