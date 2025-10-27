Наводив дрони "Ланцет" на Костянтинівку — правоохоронці затримали агента спецслужб РФ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного російського інформатора, який коригував нальоти російських дронів-камікадзе типу «Ланцет» на житлову забудову Костянтинівки Донецької області.

СБУ затримала коригувальника дронів РФ по Костянтинівці

За матеріалами справи, наведенням повітряних атак займався завербований росіянами 59-річний місцевий безробітний. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли закликав у Телеграм-каналах до захоплення громади.

Як встановило розслідування, фігурант передавав куратору геолокації будівель, в яких, на його думку, могли знаходитися українські оборонці. Поширити

Також інформатор здавав ворогу координати об’єктів соціальної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах постійних обстрілів з боку росіян.

Через посилення регулярних атак РФ по місту інформатор під виглядом переселенця евакуювався до Львівщини, щоб «залягти на дно».

Втім, це йому не допомогло. Співробітники СБУ встановили місцеперебування агента і затримали його в орендованій квартирі. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з окупантами.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.