Наводив дрони "Ланцет" на Костянтинівку — правоохоронці затримали агента спецслужб РФ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного російського інформатора, який коригував нальоти російських дронів-камікадзе типу «Ланцет» на житлову забудову Костянтинівки Донецької області.
Головні тези:
- Затримано агента РФ, який наводив дрони на Костянтинівку в Донецькій області.
- Фігурант передавав координати об'єктів соціальної інфраструктури в місті.
- Співробітники СБУ затримали інформатора у Львівській області.
СБУ затримала коригувальника дронів РФ по Костянтинівці
За матеріалами справи, наведенням повітряних атак займався завербований росіянами 59-річний місцевий безробітний. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли закликав у Телеграм-каналах до захоплення громади.
Також інформатор здавав ворогу координати об’єктів соціальної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах постійних обстрілів з боку росіян.
Через посилення регулярних атак РФ по місту інформатор під виглядом переселенця евакуювався до Львівщини, щоб «залягти на дно».
Втім, це йому не допомогло. Співробітники СБУ встановили місцеперебування агента і затримали його в орендованій квартирі. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з окупантами.
Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-