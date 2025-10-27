Наводив дрони "Ланцет" на Костянтинівку — правоохоронці затримали агента спецслужб РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Наводив дрони "Ланцет" на Костянтинівку — правоохоронці затримали агента спецслужб РФ

СБУ
СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного російського інформатора, який коригував нальоти російських дронів-камікадзе типу «Ланцет» на житлову забудову Костянтинівки Донецької області.

Головні тези:

  • Затримано агента РФ, який наводив дрони на Костянтинівку в Донецькій області.
  • Фігурант передавав координати об'єктів соціальної інфраструктури в місті.
  • Співробітники СБУ затримали інформатора у Львівській області.

СБУ затримала коригувальника дронів РФ по Костянтинівці

За матеріалами справи, наведенням повітряних атак займався завербований росіянами 59-річний місцевий безробітний. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли закликав у Телеграм-каналах до захоплення громади.

Як встановило розслідування, фігурант передавав куратору геолокації будівель, в яких, на його думку, могли знаходитися українські оборонці.

Також інформатор здавав ворогу координати об’єктів соціальної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах постійних обстрілів з боку росіян.

Через посилення регулярних атак РФ по місту інформатор під виглядом переселенця евакуювався до Львівщини, щоб «залягти на дно».

Втім, це йому не допомогло. Співробітники СБУ встановили місцеперебування агента і затримали його в орендованій квартирі. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з окупантами.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Правоохоронці затримали коригувальника повітряних ударів РФ по Миколаєву
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ затримала коригувальника вогню РФ по об'єктах Сил оборони України
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Шпигував за ЗСУ. Правоохоронці затримали російського коригувальника у Костянтинівці
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?